Eşofman
İlk bakışta evden apar topar çıkmış havası... Ancak incelediğinizde son derece hesaplı kitaplı bir kombinleme. Peki İrem Derici’yi taca çıkaran ne?
Kaliforniyalı ‘cool’ kızlar Gigi-Bella Hadid, Kylie-Kendall Jenner ve Hailey Baldwin eşofmanı bir şıklık nesnesi haline getireli çok oldu. Topuklu ayakkabı ya da pırlanta gerdanlıkla bile giyebiliyorsunuz.
İrem Derici de dersini iyi çalışmış aslında. Üzerinde gördüğünüz her şey sezon trendi:
Kim Kardashian’ın çok sevdiği yanları açık eşofman altı, açık renkli çerçeveler, Louis Vuitton freebag, crop-top üst.
Saç boyu bile modaya uygun.
Eksik olan tek şey, Kylie Jenner’da ya da Hailey Baldwin’de gördüğümüz özgüven patlaması, “Alçak dağları ben yarattım” edası.
Üstünü başını çekiştirerek yürüdüğü zaman bu kadar çaba heba oluyor.
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