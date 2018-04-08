Eskisi kadar özgür değilim
Barış Arduç, Elle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
“Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, gördüğü ilgiden mutlu olduğunu söyledi: “İlgi görmek güzel ve çok bunalıyorum gibi şımarıklıklara girmeyeceğim ama eskisi kadar özgür olamadığım bir gerçek. Şu an hayatım spor salonu ve evden ibaret ama mutluyum.” Ünlü oyuncu, “Egolu biri misiniz” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Fazla egom yok. Hiç yok da diyemem tabii.”
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