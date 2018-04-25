Eskiden olsa bu fotoğraf ne çok tartışılırdı
Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Demet Akalın'ın doğum gündeki o görüntüleri kaleme aldı.
Geçmişte İbrahim Tatlıses’in bir düğünde yere atılan Türk parası nedeniyle tartışmaların ortasında kaldığını hatırlıyorum.
Bu fotoğraf da hafta sonu Demet Akalın’ın doğum gününden.
Bülent Ersoy, Demet’in başından 50 liralık bir deste para atmış.
Üzerinde Atatürk resmi olduğu için paraların yerlere atılması, üzerine basılması eskiden tartışılırdı.
Hatta Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefetten davalar açılırdı...
2004’te değişen yeni TCK’da 300. Madde’de benzer bir hüküm düzenlenmiş, ancak bu daha çok bayrağa ve İstiklal Marşı’na hakaretle sınırlandırılmıştı.
Bu görüntü 14 yıl önce olsa Demet’le Bülent Hanım da şimdi tartışılıyor olacaktı...
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