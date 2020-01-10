Eski sevgilisinden Erol Özmandıracı'ya nafaka davası

Türk Hava Yolları’nda hostes olarak çalışan Merve Nur Başbuğ, ünlü işadamı ile 4 yıl ilişki yaşadıklarını ve bu ilişkiden 2 yaşında bir kızları olduğunu iddia etti.



İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Başbuğ, Özmandıracı’ya 20 bin liralık tedbir nafakası davası açtı. Başbuğ, mahkemeden baba ile kızı arasında kişisel ilişki tesisi talebinde de bulundu.