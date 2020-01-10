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Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:05,Son Güncelleme:/

Eski sevgilisinden Erol Özmandıracı'ya nafaka davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Eski sevgilisinden Erol Özmandıracı'ya nafaka davası

NAZ Elmas’la geçen ay evlenen Erol Özmandıracı, eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ ile mahkemelik oldu.

Türk Hava Yolları’nda hostes olarak çalışan Merve Nur Başbuğ, ünlü işadamı ile 4 yıl ilişki yaşadıklarını ve bu ilişkiden 2 yaşında bir kızları olduğunu iddia etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Başbuğ, Özmandıracı’ya 20 bin liralık tedbir nafakası davası açtı. Başbuğ, mahkemeden baba ile kızı arasında kişisel ilişki tesisi talebinde de bulundu.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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