Eski sevgili 3 ay rahatsız etmeyecek
Eski sevgilisi Eda Sönmez’i tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden Saruhan Hünel, Sönmez’den korunmak için mahkemeye başvurdu.
Beraat ettiği halde Sönmez’in aleyhinde haberler yaptırdığını iddia eden Hünel, psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. Talebi kabul eden mahkeme, Eda Sönmez’in 3 ay süreyle Saruhan Hünel’e şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, Eda Sönmez’in korunma kararına itirazını da reddetti.
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