Küfürbaz Mehmet Akif Alakurt'tan Türk kadınlarına hakaret!
Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret ederek, "Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." ifadelerini kullandı.
Sıla dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarını aşağıladı.
Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir." mesajını yayımladı.
Oyuncunun bu paylaşımının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Mehmet Akif Alakurt daha önce de takipçilerine ettiği küfürler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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