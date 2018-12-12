Eski nişanlım ölümle tehdit ediyor
Şebnem Schaefer, eski nişanlısı Murat Kadıoğlu’nun kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Ünlü model, “Almanya’ya gitsem de ondan kurtulamadım, bana ‘Sonun geldi’ diye mesajlar atıyor” Dedi.
PEŞİMİ BIRAKMADI
Şebnem Schaefer, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderek eski nişanlısı Murat Kadıoğlu’ndan şikayetçi oldu. Günaydın’dan Dilek Yaman’ın haberine göre; Ünlü manken ‘Murat’tan ayrıldım ama peşimi bırakmadı. Almanya’ya gittim. ‘Beni arama artık’ dediğimde de tehditleri başladı” dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadıoğlu’nun kendisine farklı numaralardan ulaştığını söyleyen Schaefer, “Almanya’dayken bana ‘Hazır ol, sonun geldi’ şeklinde mesajlar atmaya başladı” dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
İfadesinde Schaefer’a mesaj attığını kabul eden Kadıoğlu’nun dört yıla kadar hapsi isteniyor.
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