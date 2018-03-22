Eski mankenlerin buluşması
Bir döneme damga vuran ünlü mankenler düzenlenen bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Gecede 3 yıl önce lenfoma hastalığından kurtulamayarak hayata veda eden Sertaç Boztepe de unutulmadı
Deniz Pulaş, Asuman Krause, Ebru Ürün, Bilge Kara, Sibel Özünlü, Berke Hürcan, Hasan Yalnızoğlu gibi bir dönem podyumların tozunu attıran ünlü mankenler yakın arkadaşları İlgi Gövsa’nın işletmesini yaptığı Al SharQ’da buluşup hasret giderdiler. Geç saatlere kadar restoranda kalan gözde mankenler sohbet eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Uzun süredir görüşemediklerinden dert yanan ünlü isimler, yeniden buluşmanın mutluluğu yanında duygusal anlar da yaşadılar. 3 yıl önce lenfoma hastalığından kurtulamayarak hayata veda eden meslektaşları Sertaç Boztepe’yi de gecede anan eski mankenler, en kısa zamanda tekrar bir araya gelmek üzere sözleştiler.
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