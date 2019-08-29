Eski mahkum ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’a geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEski mahkum ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’a geldi
GeriMagazin Eski mahkum ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’a geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-
29.08.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Eski mahkum ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’a geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski mahkum ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’a geldi

ABD’de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından ’seksi mahkum’ olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, İstanbul’a geldi. Ünlü mankenin, Türk arkadaşı Burak Karakurt ile giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni bir markada iş ortaklığı yapacağı ve aynı zamanda markanın yüzü olacağı öğrenildi.

THY’nin tarifeli seferiyle Los Angeles’ten 18.30 sıralarında gelen Jeremy Meeks’i İstanbul Havalimanı’nda arkadaşı ve ortağı Burak Karakurt karşıladı. Ünlü model, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Meeks, Karakurt ile birlikte havalimanından konaklayacakları otele gitmek üzere ayrıldı.

TÜRKİYE’YE 15 MİLYON AVRO YATIRIM

Yakışıklı modelin, ortağı ile birlikte giyim sektöründe hizmet verecek yeni bir marka için iki gün boyunca İstanbul’da gerçekleşecek çekimlerinde yer alacağı öğrenildi. Ayrıca yatırımın da 15 milyon avro bütçeye sahip olduğu bildirildi.

SABIKA FOTOĞRAFIYLA ÜNLENDİ

2015 yılında ABD’de yasa dışı silah bulundurmaktan dolayı 27 ay hapis cezasına çarptırılan Jeremy Meeks’in sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle "seksi mahkum" olarak üne kavuşmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Daha şimdiden özledi: Serenay Sarıkaya'dan "Yaz bitmedi, bitemez" paylaşımı
Seren Serengil-Yaşar İpek kavgası büyüyor: O çocuk yaşamayacak!
Can Yaman tek başına oturup saatlerce etrafı izlerdi
İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi