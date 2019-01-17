Eski eşle nafaka kavgası
ECE Erken, eski eşi Serkan Uçar’a oğlu Eymen’in nafakasını ödemediği iddiasıyla ihtarname gönderdi.
Ünlü sunucu, Uçar’ın ödediği 3 aylık 3 bin dolarlık nafakayı uzun zamandır icra yoluyla talep ettiğini belirtti. Uçar’ın adresini Katar’da göstermesi nedeniyle nafaka tahsili yapılamadığını söyleyen Erken’in avukatı Esennur Ezgi, Uçar’a 21. İcra Müdürlüğü yoluyla ödeme emri çektirdi.
Esennur Ezgi, “Oğlunun nafakasını ödememek için adresini Katar’a aldırmış, şu an orada. İcra yoluyla tebligat yapıldı. Ödemezse Uçar hakkında 3 aya kadar hapis tazyiki istemiyle ceza şikayeti yapacağım” dedi.
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