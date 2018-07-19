Eski eşle kutlama
Derya Tuna, yeni yaşını Bodrum’da oğlu İdo ve eski eşi İbrahim Tatlıses’le kutladı.
Tuna, önceki akşam Mufla Restoran’da düzenlenen partide doğum günü pastasını İbrahim Tatlıses’le birlikte kesti. Gece, mekanda sahne alan Ayta Sözeri’nin şarkılarıyla renklendi.
İlişkisine karışmam
Önceki gün Bodrum’a gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Derya Tuna, oğlu İdo’nun Yasemin Şefkatli’yle ayrılığı hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:
“Birlikteliğine de, ayrılığına da saygı duyuyorum. Onların kararı. İdo’nun ilişkilerine karışmam.”
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