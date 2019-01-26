Eski eşine veda etti... Artık Allah'a emanetsin!
Oyuncu Sera Tokdemir'in eski eşi kaleci Göksel Gencer, 24 Ocak'ta evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Güzel oyuncu oğlunun babası Göksel Gencer'e sosyal medya hesabından veda etti:
"7 Haziran 2003... Bizimkisi bir aşk hikayesiydi! Sonra ayrıldık ama hep bir aradaydık. İyi ki evlendik, iyi ki oğlumuzun babası sen oldun. Sevgiliye gittin şimdi. Hepimizin gelip, bir gün geri döneceğimiz yerdesin. Boran'ın gurur duyduğu bir babası var... İnsanlığın adamı, futbolun efsanesisin! Seni çok seviyoruz babamız... Artık Allah'a emanetsin.."
Boran Gencer ise sosyal medya hesabında babasıyla fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:
"Babacığım bu hayatta seni hiçbir zaman unutmayacağım... Seninle her zaman, her aile gibi görüşemesekte en azından sen hep benim için vardın, hep hissediyordum... Şimdi bir anda elimden aldılar seni habersiz bir şekilde... Daha çok gençtin... ben de çok gencim! yaşayacak çok anımız vardı unutmayacağım seni hiçbir zaman! Sen benim için ölmedin! Kalbimde yaşayacaksın..."
Göksel Gencer yarın toprağa verilecek...
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