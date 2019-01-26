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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Eski eşine veda etti... Artık Allah'a emanetsin!

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Eski eşine veda etti... Artık Allah'a emanetsin!

Oyuncu Sera Tokdemir'in eski eşi kaleci Göksel Gencer, 24 Ocak'ta evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Güzel oyuncu oğlunun babası Göksel Gencer'e sosyal medya hesabından veda etti:

 "7 Haziran 2003... Bizimkisi bir aşk hikayesiydi! Sonra ayrıldık ama hep bir aradaydık. İyi ki evlendik, iyi ki oğlumuzun babası sen oldun. Sevgiliye gittin şimdi. Hepimizin gelip, bir gün geri döneceğimiz yerdesin. Boran'ın gurur duyduğu bir babası var... İnsanlığın adamı, futbolun efsanesisin! Seni çok seviyoruz babamız... Artık Allah'a emanetsin.."

Eski eşine veda etti... Artık Allaha emanetsin

 Boran Gencer ise sosyal medya hesabında babasıyla fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

"Babacığım bu hayatta seni hiçbir zaman unutmayacağım... Seninle her zaman, her aile gibi görüşemesekte en azından sen hep benim için vardın, hep hissediyordum... Şimdi bir anda elimden aldılar seni habersiz bir şekilde... Daha çok gençtin... ben de çok gencim! yaşayacak çok anımız vardı unutmayacağım seni hiçbir zaman! Sen benim için ölmedin! Kalbimde yaşayacaksın..."

Göksel Gencer yarın toprağa verilecek...  

Eski eşine veda etti... Artık Allaha emanetsin

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