Eski eşe destek
BAŞROLLERİNİ Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan’ın paylaştığı “İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu önceki akşam Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelendi.
Oyunu izlemeye gelenler arasında Zeyno Günenç’in eski eşi Okan Bayülgen de vardı. Bayülgen oyunu sevgilisi Selin Atasoy’la birlikte seyretti. Ayrıca Tan Sağtürk, Ali-Aysun Kocatepe gibi ünlü isimler de ünlü oyuncuları yalnız bırakmadı. Tiyatro Sahnekârlar’ın oyunu olan “İkinin Biri”, bakan yardımcısının eşiyle birlikte kaldığı otelde bakanlıktaki sekreter ile yaptığı aşk kaçamağını; özel kalem müdürü, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin dahil olmasıyla yaşanan karmaşayı komik bir dille anlatıyor.
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