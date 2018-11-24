Eski dostu unutmadı
Yılmaz Erdoğan, birçok projede birlikte çalıştığı Erdal Tosun’u, yeni filmi “Organize İşler: Sazan Sarmalı”nda unutmadı. İki yıl önce hayatını kaybeden oyuncu, filme eklenen özel sahneyle anıldı.
YENİ FİLMİNDE ANDI
Yılmaz Erdoğan “Bir Demet Tiyatro” dizisi ile “Vizontele”, “Vizontele Tuuba” ve “Organize İşler” filmlerinde birlikte çalıştığı Erdal Tosun’u unutmadı. Erdoğan, 2 yıl önce trafik kazasında ölen oyuncuyu yeni filminde andı.
FOTOĞRAFIYLA SETTE
Filmde Erdal Tosun için senaryoya bir diyalog eklendi, ayrıca onun bir fotoğrafı da kameraya yansıtıldı. Çekimleri 8 hafta süren, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral’ın başrollerini paylaştığı film, 1 Ocak’ta vizyona girecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle