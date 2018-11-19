Eski dostlar buluştu!
Gökmen Şeynova ile Yağmur Ünal Nişantaşı’nda görüntülendi.
Deniz Akkaya ile tekstilci Gökmen Şeynova, Haziran 2017’de aşk yaşamaya başlamış, 6 ay sonra ayrılmıştı. Geçen yaz tekrar bir araya gelen çift ortak dostları Kasım Garipoğlu ve sevgilisi Yağmur Ünal ile Mikonos’ta tatil yapmıştı.
YEDİKLERİ İÇTİKLERİ AYRI GİTMİYORDU
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kasım Garipoğlu ile Gökmen Şeynova’nın, Temmuz 2018’de Kız Kulesi’nde düzenledikleri parti de çok konuşulmuştu. Sonra Deniz Akkaya ile Gökmen Şeynova ayrıldı. Yağmur Ünal da Kasım Garipoğlu’nu terk etti. Grup bir daha görüşmez oldu.
'ARKADAŞIMIN ARKADAŞI'
Yağmur Ünal ile Gökmen Şeynova önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir lokantada görüntülendi. Bir süredir yalnız olan Yağmur Ünal muhabirlerin “Yeni bir aşk mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Gökmen arkadaşımın arkadaşı. Ben de onlarla yemeğe çıktım. Deniz Akkaya’dan ayrıldıktan sonra kimseyle görülmeyen Gökmen Şeynova ise konuşmak istemedi.
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