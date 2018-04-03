Eski ajansa icra takibi
En son “Kırgın Çiçekler” dizisinin Eylül’ü olarak izleyici karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz, eski ajansıyla mahkemelik oldu.
Genç oyuncu, kendisiyle yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla eylül ayında Erberk Ajans’tan ayrılmıştı. Yılmaz’ın iddiasına göre, “Kırgın Çiçekler”in yapım şirketi, dizi yayınlandığı sürece anlaşma gereği parasını ajansa yatırmaya devam etti. Oyuncu, “Finalden sonra ödeme durdu. Ajansım geriye dönük 7 bölüm hakediş ücretim ile KDV tutarını ödemeyi reddetti” diyerek eski ajansı hakkında icra takibi başlattı.
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