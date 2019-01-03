Eşine doğum günü sürprizi yaptı
Oyuncu Eda Özerkan eşi Timur Acar'a doğum günü sürprizi yaptı.
'Kertenkele' dizisinde tanışıp nikah masasına oturan Timur Acar ve Eda Özerkan 2017 yılında kızları Eliz'i kucağına almıştı.
Eda Özerkan kızıyla birlikte eşine doğum günü sürprizi yaptı. Timur Acar'ın rol aldığı tiyatroya giden Özerkan, prova öncesi eşinin 39. yaşını kutladı.
Renkli kareleri sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu, 'Aşkla, sevgiyle nice 39’lara..' mesajıyla bu fotoğrafları paylaştı.
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