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Haber Giriş: 26.01.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Eşi istedi, villayı boşalttı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Eşi istedi, villayı boşalttı

Öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit’le gizlice evlenen Alperen Duymaz, eşinin isteği üzerine Zekeriyaköy’de yaşadığı villayı boşalttı.

Ünlü oyuncu, Kelkit’in daha küçük ve mütevazı bir evde yaşamak istediğini söylemesi üzerine aynı bölgede ev arayışına girdi. Duymaz uzun bir arayış sonunda Zekeriyaköy’de 10 bin TL’ye bir ev kiraladı. Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı elde edebilmesi için nikâh masasına düğünden önce oturan çift, haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı.


 

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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