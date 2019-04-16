Eser Yenenler'in nişanlısı Berfu Yıldız kimdir?
Eser Yenenler'in nişanlısı Berfu Yıldız’ın bebek beklediği öğrenildi. Haberler ardından Berfu Yıldız’ın hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Eser Yenenler'in nişanlısı Berfu Yıldız kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey yarışmasıyla tanınan ve binlerce güzel içerisinden dördüncü olan Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Gözlerden uzak bir yaşamı olan Berfu Yıldız, 2019 nisan ayında nişanlandı. 9 Haziran'da kır düğünüyle evlenecek ikili, hazırlıklarını sürdürüyor.
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