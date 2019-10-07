Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız kimdir?
Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya geldi. Annelik heyecanını ‘Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin’ notuyla paylaşan Berfu Yıldız’ın hayatına ilişkin bilgiler de bir kez daha gündem konusu oldu. Peki, Berfu Yıldız kimdir, kaç yaşında?
Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim gördü. Eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla tanındı. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yıldız, 4. güzel olarak dereceye girdi. 2015 yılındaki Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. Çok Güzel Hareketler Bunlar ve 3 Adam programlarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Eser Yenenler ile 2019 Haziran ayında nikah masasına oturan Berfu Yıldız, 6 Eylül Pazar günü anne oldu. Berfu Yıldız- Eser Yenenler çifti YouTube hesaplarından paylaştıkları "ev modu" videolarıyla hayatlarına ilişkin bilgiler veriyor.
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