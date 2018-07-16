Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında?
GeriMagazin Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
16.07.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında?

Eser Yenenler, ekranların araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. BKM sahnesinde kendisini skeçlerle göstermeyi başaran Eser Yenenler, bu aşamanın ardından bazı film projelerinde yer almıştır. Yenenler'in projeleri bununla da sınırlı kalmamış, Star TV ve Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de 3 adam formatlı program gerçekleştirmiştir. Peki, Şöhret Kafası isimli programla izleyici karşısına çıkacak olan Eser Yenenler kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve ortaokulu Bursa’da okudu. Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okuyan Eser Yenenler, daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandıran Eser Yenenler, bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştu.

BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir.

Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Eser Yenenler, son olarak Kanal D ekranlarında Şöhret Kafası isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Kemal Doğulu: Beni linç ediyorlar

17 Ağustos dizi oluyor

Ünlü çiftin büyük heyecanı