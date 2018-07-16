Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında?
Eser Yenenler, ekranların araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. BKM sahnesinde kendisini skeçlerle göstermeyi başaran Eser Yenenler, bu aşamanın ardından bazı film projelerinde yer almıştır. Yenenler'in projeleri bununla da sınırlı kalmamış, Star TV ve Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de 3 adam formatlı program gerçekleştirmiştir. Peki, Şöhret Kafası isimli programla izleyici karşısına çıkacak olan Eser Yenenler kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve ortaokulu Bursa’da okudu. Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okuyan Eser Yenenler, daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandıran Eser Yenenler, bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştu.
BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir.
Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Eser Yenenler, son olarak Kanal D ekranlarında Şöhret Kafası isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir.
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