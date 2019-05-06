Erol Sayan beyin kanaması geçirdi
Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir, Bir Dünya Yarattım Yalnız İkimiz İçin, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Sen Gözlerimde Bir Renk gibi çok sayıda unutulmaz şarkının bestekârı Erol Sayan, geçirdiği beyin kanaması nedeni ile dün akşam saat 22:30 sularında hastaneye kaldırıldı.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ilk hocalarından, emekli TRT Sanatçısı Erol Sayan (83) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Dr.Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde müşahade altına alındı. Sayan'ın perşembe günü ameliyata alınması planlanıyor.
Ünlü müzisyen geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.
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