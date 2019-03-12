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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
12.03.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Erol Büyükburç'un kızından sanat camiasına vefasızlık sitemi

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Erol Büyükburç'un kızından sanat camiasına vefasızlık sitemi

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç ölümün 4'üncü yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, sanat camiasına vefasızlık siteminde bulundu.

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4'üncü yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Törene Büyükburç'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Büyükburç için dualar okunup kabri başına çiçek bırakıldı.

"Sanatçılarımızı unutmamalıyız"
Sanat camiasına sitem eden Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, “Her sene düzenli olarak babamı anmaya devam ediyorum. Ömrüm el verdiğince de devam edeceğim. Ne mutlu sevenleri de burada. Onlara tekrar tekrar teşekkür ederim. Babacığımın anneciğimin ruhları şad olsun. Tüm sevenlerine sonsuz saygımı hürmetlerimi iletiyorum. Herkesin kendine düşen sorumlulukları var. Eminin zaman içinde bunu farkına varacaklardır. Yoğunlukları var biliyorum hepsini. Sanatçılarımızı unutmamalıyız. Unutturmamalıyız. Böyle değerler kolay yetişmiyor” dedi.

Erol Büyükburçun kızından sanat camiasına vefasızlık sitemi

"Son 10 senesini birlikte geçirdik"
Erol Büyükburç'un arkadaşı Hakan Erk ise, "Bizim için farklı bir insandı. Amca yeğen ilişkimiz vardı. Son 10 senesini birlikte geçirdik. Devamlı gülerdi. İstanbul beyefendisiydi. Hiçbir zaman kendisini unutmayacağız” şeklinde konuştu.

"Onu hiçbir zaman unutmayacağız"
Sanatçının bir diğer arkadaşı Volkan Erk de, “Türk pop müziğin kralı Erol Büyükburç'u sevgi,rahmet ve özlemle anıyoruz. Onu hiç bir zaman unutmayacağız. Onun ismini her zaman yaşatacağız” diye konuştu.

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