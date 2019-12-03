Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
GeriMagazin Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, saçlarıyla gündem olan Erman Toroğlu’yla konuştu.

Bu hafta Süper Lig’de en çok konuşulan konulardan biri Fenerbahçe’nin VAR kararıysa diğeri Erman Toroğlu’nun saçlarıydı...

A Spor’daki programında saçlarının görüntüsü olay oldu Erman Hoca’nın...

Aradım, “Nedir Hocam bu durum... Boyayı fazla mı kaçırdılar” diye sordum.

“Boya değil o, kuvvetlendirici” dedi... Kuvvetlendirmek için Erman Hoca’nın saçlarına bir şey sürmüş berberi... “Ama asıl sorun ışıktaydı herhalde... Biz de anlamadık. Sana iki kare fotoğraf gönderiyorum, bak öyle üzerine konuşalım” dedi...

Canlı yayın sırasında Erman Hoca’nın saçlarıyla ilgili yorumlar yapılmaya başlayınca reklam arasında “Çekin bir bakayım saçlarıma” demiş... “İşte Cengiz aynı koltuk, aynı stüdyo, aynı gömlek, aynı saçlar. Ama nedense ekrandan görünen bambaşka bir şey oldu. Bu kadarına ben de şaşırdım, beklemiyordum” dedi...

Erman Hoca’nın saçlarıyla ilgili o kadar çok yorumlar yapıldı ki...

◊ Erman Hoca herhalde iddia kaybetti o saç ne öyle...

◊ Kruse’nin saçıyla civciv diye dalga geçen Toroğlu’nun saç boyasının numarası ne ola ki...

Neler yazıldı, neler...

“Okudum mu yazılan yorumları Hocam” dedim... “Hepsine bakamadım ama ortaya çıkan bu görüntüye insanların bu yorumları yapması normal” yanıtını verdi...

Sonuçta kuvvetlendirici ve stüdyo ışığının kurbanı oldu Erman Hoca...

Erman Toroğlunun saçlarına ne oldu İşte cevabı...

Erman Toroğlu, bu iki fotoğrafının aynı gün çekildiğini söyledi.
Erman Toroğlunun saçlarına ne oldu İşte cevabı...

 
 

Ev Yapımı Simit | Mucize Lezzetler Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde Ev Yapımı Simit var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle