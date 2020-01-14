Erkeklere sokak stili dersi

Ne giyeceğinizi bilemediğinizde ama aynı zamanda rahat ve tarz olmak istediğinizde, dar ve kısa paçalı jean’ler yerine füme eşofman altı, üzerine de koyu renk bir yağmurluk veya trençkot giyerek çok hoş görünebilirsiniz.

Ama bu stilin kilit noktası spor ayakkabıdır ve Ozan Güven de olabilecek en güzel modeli seçmiş.

Marka ve logo düşkünü futbolcular örnek alsa keşke.





