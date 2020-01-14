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Hande Can - Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Erkeklere sokak stili dersi

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Erkeklere sokak stili dersi

Ozan Güven, çok sevdiğim “çabasız şıklığın” demirbaş renkleri ve stiliyle objektife yansımış.

Ne giyeceğinizi bilemediğinizde ama aynı zamanda rahat ve tarz olmak istediğinizde, dar ve kısa paçalı jean’ler yerine füme eşofman altı, üzerine de koyu renk bir yağmurluk veya trençkot giyerek çok hoş görünebilirsiniz.
Ama bu stilin kilit noktası spor ayakkabıdır ve Ozan Güven de olabilecek en güzel modeli seçmiş.
Marka ve logo düşkünü futbolcular örnek alsa keşke.

Erkeklere sokak stili dersi


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