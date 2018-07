Erkeklere öğüdüm: Karınızla iyi geçinin!

80’lerin sonunda başlayıp 90’lara hükmeden süpermodel devrinin tanrıçalarındandı Cindy. Güzel sıfatının yanına güçlüyü hak edenlerdendi. Barbie değil, Cindy’ydi. Güzelliği gerçekçiydi. Sade giysiler içinde bile göz alıyordu. 90’ların süpermodelleri günümüz moda sahnesinde de gücünü yitirmedi. Crawford, Versace 2018 ilkbahar/yaz defilesinde kızı Kaia Gerber ile aynı podyumdaydı.

“Benim için bir değişim dönemi bu” diyor Crawford: “Önümüzdeki 5, 10, 15 yıl boyunca ne yapmak istediğimi anlamaya çalışıyorum. Bir ailem var. Bir kozmetik ve bir mobilya markam. Tam 22 yıldır Omega Saatleri’nin marka elçisiyim. Tüm bunlara sahip olduğum için çok şanslıyım ve elbette devam edecekler. Fakat artık gösterişli fotoğraflara poz vermektense yavaşlamak, çocuklarıma ve kocama zaman ayırmak, arkadaşlarımla olmak, seyahat etmek istiyorum. Aynı zamanda anlamlı bir gayenin peşinden gitmek, 3 yaşındaki kardeşini lösemiden yitirmiş biri olarak kanserli çocuklar için çalışmak istiyorum.”

KIZIMIN BU DÜNYAYA GİRMESİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞMADIM

Crawford, her ne kadar “benim zamanımda” ile başlayan cümleler kuran deneyimli olgun kadın tavrı takınmaktan kaçınsa da, moda dünyasının dijital çağdan önce ne kadar farklı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

“Küçük ekiplerle çevriliydik, herkes gözlerinizin içine bakardı” diyor ve ekliyor: “Bugün sette çok daha fazla insan var, her şey ölçülüp biçiliyor, kontrol altında. Bense anın büyüsüne, spontan eylemlere inanıyorum.”

Yıldızı her geçen gün yükselen kızı Kaia Gerber’ın modellik kariyerinde en büyük destekçisi, Cindy Crawford. 2016 yılında Vogue Paris kapağına birlikte poz verdiklerinde Crawford, yazar Carole Sabas’a şöyle demişti: “Bu neslin kızları durmadan selfie çektikleri için içgüdüsel olarak iyi ışıktan ve doğru açıdan anlıyorlar. Üstelik önceden olduğu gibi, profesyonel model olabilmek adına kötü yapılmış kataloglar için poz verme gibi süreçlerden de geçmiyorlar. Kaia’nın işine yaklaşımındaki doğallığı ve rahatlığını gördüm, görüyorum; bu yüzden bu dünyaya girmesine şüpheyle yaklaşmadım. Vogue Paris için yaptığımız kapak çekimi, birlikte ilk profesyonel çekimimiz oldu. Fakat Kaia’nın kariyerini kendi ayakları üzerinde durarak inşa etmesi gerektiğine inanıyorum, dolayısıyla bu aynı zamanda profesyonel olarak birlikte görüntülendiğimiz son çekimdi.”





SPAGETTİYİ BİR

KENARA İTİP SEBZELERE ODAKLANIYORUM

İki çocuğunun babası Rande Gerber’la bu yıl 20’nci yılını kutladıkları evliliklerinin istikrarını dostluklarına bağlıyor Crawford: “Birbirimize öfke duyduğumuz anlarda bile saygı çerçevesinde konuşmayı başarabiliyorsak, bunu arkadaşlığımıza borçluyuz.”

Cindy Crawford’ın yıllardır istikrarla koruduğu bir diğer şey, formu: “Yeni bir spor eğitmenim var, haftada 3 saat evime geliyor ve egzersizler yaptırıyor bana. Ayrıca hafta sonu fırsat buldukça tırmanış yapmaya ve bisiklete binmeye çalışıyorum. Dışarı çıkmadan hemen önce ıspanak, badem sütü, yarım muz, protein tozu, ham kakao tozu ve taze naneyle smoothie hazırlıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Spagettiyi bir kenara itip protein ve sebzelere odaklanıyorum. Diyet yapmadan sağlıklı beslenerek kiloma özen gösteriyor olmam, kızım için de iyi bir örnek. Düzenli olarak meditasyon yapan biri değilim, fakat zihin egzersizlerinin faydalarını keşfetmeyi enteresan buluyorum.”

ERKEKLERE ÖĞÜDÜM:

KARINIZLA iYi GEÇiNiN

◊ Bir fotoğrafçıdan aldığı en komik direktif:

- Elbise ve topuklu ayakkabılar giyerek bir sörfçüyle sörf tahtasına çıkmam ve sörf yaparken saçlarımı ıslatmamam.

◊ En iyi moda çekimi lokasyonu:

- Denizin ılık olduğu bir kumsal.

◊ En kötü moda çekimi lokasyonu:

- Beni içine sokacaklarından emin olduğum, denizi soğuk bir kumsal.

◊ 13 yaşındaki kendine ne söylerdi?

- “İleride oğlanların boyu uzayacak.”

◊ Annesinden aldığı ve çocuklarına verdiği nasihat:

- Annem, “İstenmeden nasihat verme” derdi.

◊ Zarafetle yaşlanması için kadınlara ne öğütler?

- Mutlu olun.

◊ Zarafetle yaşlanması için erkeklere ne öğütler?

- Karınızla iyi geçinin.







Cindy'i daha yakından tanıyın

◊ Bir adada tutsak kalsa okumak isteyeceği kitap:

- Jodi Picoult’un yazdığı herhangi bir kitap.

◊ Bir sinema salonunda tutsak kalsa tekrar tekrar izlemek isteyeceği film:

- Meryl Streep’in oynadığı herhangi bir film.

◊ En sevdiği yiyecek:

- Havyar.

◊ Favori tatlısı:

- Çikolata.

◊ Akşam yemeği menüsü:

- Izgara somon, fırında patates, salata ve tart.

◊ Unutamadığı defile:

- 1991, Versace. George Michael’dan “Freedom” çalarken tüm modellerle sahneye çıktığımız an.

◊ Sözlerinin tamamını bildiği şarkı:

- Tabii ki “Freedom”!

KISA ÜSTLERİ ASLA GİYMEM

◊ Çocuklarına taktığı bir lakap var mı:

- Kaia için Kiki, Presley için Pi.

◊ Kendisine yapılan en büyük sürpriz:

- Kocam bir Noel sabahı nasıl olduysa eve piyano sokmayı başardı.

◊ Vazgeçmediği güzellik ürünleri:

- Güneş koruma kremi, dudak parlatıcı, maskara.

◊ Fotoğraf setinden eve döndüğünde ilk yaptığı şey:

- Yüzümü yıkayıp jakuziye girmek.

◊ Gece yatmadan bakım rutini:

- Yüzümü temizleyip Meaningful Beauty serum ve gece kremimi sürmek.

◊ Gergin olduğunda yaptığı tik:

- Saçımla oynarım.

◊ Giymeyeceği parça:

- Kısa üstler.

◊ Stilini nasıl özetler:

- Kaliforniya casual.

◊ İdeal hafta sonu görünümü:

- Beyaz gömlek ve denim pantolon.

◊ Moda ikonu kim:

- Özgüveni olan herkes.