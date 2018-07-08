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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Zeynep YAPAR Fotoğraf: Miguel REVERIEGO Moda editörü: Simon ROBINS
08.07.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Erkeklere öğüdüm: Karınızla iyi geçinin!

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Erkeklere öğüdüm: Karınızla iyi geçinin!

90’ların süpermodeli Cindy Crawford, Vogue Türkiye için Los Angeles’ta bir kumsalda objektif karşısına geçti. Günümüz moda sahnesinde de gücünü yitirmeyen ünlü yıldız, hem poz verdi hem de hakkında merak edilenleri anlattı.

80’lerin sonunda başlayıp 90’lara hükmeden süpermodel devrinin tanrıçalarındandı Cindy. Güzel sıfatının yanına güçlüyü hak edenlerdendi. Barbie değil, Cindy’ydi. Güzelliği gerçekçiydi. Sade giysiler içinde bile göz alıyordu. 90’ların süpermodelleri günümüz moda sahnesinde de gücünü yitirmedi. Crawford, Versace 2018 ilkbahar/yaz defilesinde kızı Kaia Gerber ile aynı podyumdaydı.
“Benim için bir değişim dönemi bu” diyor Crawford: “Önümüzdeki 5, 10, 15 yıl boyunca ne yapmak istediğimi anlamaya çalışıyorum. Bir ailem var. Bir kozmetik ve bir mobilya markam. Tam 22 yıldır Omega Saatleri’nin marka elçisiyim. Tüm bunlara sahip olduğum için çok şanslıyım ve elbette devam edecekler. Fakat artık gösterişli fotoğraflara poz vermektense yavaşlamak, çocuklarıma ve kocama zaman ayırmak, arkadaşlarımla olmak, seyahat etmek istiyorum. Aynı zamanda anlamlı bir gayenin peşinden gitmek, 3 yaşındaki kardeşini lösemiden yitirmiş biri olarak kanserli çocuklar için çalışmak istiyorum.”
KIZIMIN BU DÜNYAYA GİRMESİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞMADIM
Crawford, her ne kadar “benim zamanımda” ile başlayan cümleler kuran deneyimli olgun kadın tavrı takınmaktan kaçınsa da, moda dünyasının dijital çağdan önce ne kadar farklı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
“Küçük ekiplerle çevriliydik, herkes gözlerinizin içine bakardı” diyor ve ekliyor: “Bugün sette çok daha fazla insan var, her şey ölçülüp biçiliyor, kontrol altında. Bense anın büyüsüne, spontan eylemlere inanıyorum.”
Yıldızı her geçen gün yükselen kızı Kaia Gerber’ın modellik kariyerinde en büyük destekçisi, Cindy Crawford. 2016 yılında Vogue Paris kapağına birlikte poz verdiklerinde Crawford, yazar Carole Sabas’a şöyle demişti: “Bu neslin kızları durmadan selfie çektikleri için içgüdüsel olarak iyi ışıktan ve doğru açıdan anlıyorlar. Üstelik önceden olduğu gibi, profesyonel model olabilmek adına kötü yapılmış kataloglar için poz verme gibi süreçlerden de geçmiyorlar. Kaia’nın işine yaklaşımındaki doğallığı ve rahatlığını gördüm, görüyorum; bu yüzden bu dünyaya girmesine şüpheyle yaklaşmadım. Vogue Paris için yaptığımız kapak çekimi, birlikte ilk profesyonel çekimimiz oldu. Fakat Kaia’nın kariyerini kendi ayakları üzerinde durarak inşa etmesi gerektiğine inanıyorum, dolayısıyla bu aynı zamanda profesyonel olarak birlikte görüntülendiğimiz son çekimdi.”

Erkeklere öğüdüm: Karınızla iyi geçinin


SPAGETTİYİ BİR
KENARA İTİP SEBZELERE ODAKLANIYORUM
İki çocuğunun babası Rande Gerber’la bu yıl 20’nci yılını kutladıkları evliliklerinin istikrarını dostluklarına bağlıyor Crawford: “Birbirimize öfke duyduğumuz anlarda bile saygı çerçevesinde konuşmayı başarabiliyorsak, bunu arkadaşlığımıza borçluyuz.”
Cindy Crawford’ın yıllardır istikrarla koruduğu bir diğer şey, formu: “Yeni bir spor eğitmenim var, haftada 3 saat evime geliyor ve egzersizler yaptırıyor bana. Ayrıca hafta sonu fırsat buldukça tırmanış yapmaya ve bisiklete binmeye çalışıyorum. Dışarı çıkmadan hemen önce ıspanak, badem sütü, yarım muz, protein tozu, ham kakao tozu ve taze naneyle smoothie hazırlıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Spagettiyi bir kenara itip protein ve sebzelere odaklanıyorum. Diyet yapmadan sağlıklı beslenerek kiloma özen gösteriyor olmam, kızım için de iyi bir örnek. Düzenli olarak meditasyon yapan biri değilim, fakat zihin egzersizlerinin faydalarını keşfetmeyi enteresan buluyorum.”

ERKEKLERE ÖĞÜDÜM:
KARINIZLA iYi GEÇiNiN

◊ Bir fotoğrafçıdan aldığı en komik direktif:
- Elbise ve topuklu ayakkabılar giyerek bir sörfçüyle sörf tahtasına çıkmam ve sörf yaparken saçlarımı ıslatmamam.
◊ En iyi moda çekimi lokasyonu:
- Denizin ılık olduğu bir kumsal.
◊ En kötü moda çekimi lokasyonu:
- Beni içine sokacaklarından emin olduğum, denizi soğuk bir kumsal.
◊ 13 yaşındaki kendine ne söylerdi?
- “İleride oğlanların boyu uzayacak.”
◊ Annesinden aldığı ve çocuklarına verdiği nasihat:
- Annem, “İstenmeden nasihat verme” derdi.
◊ Zarafetle yaşlanması için kadınlara ne öğütler?
- Mutlu olun.
◊ Zarafetle yaşlanması için erkeklere ne öğütler?
- Karınızla iyi geçinin.

Erkeklere öğüdüm: Karınızla iyi geçinin


Cindy'i daha yakından tanıyın
◊ Bir adada tutsak kalsa okumak isteyeceği kitap:
- Jodi Picoult’un yazdığı herhangi bir kitap.
◊ Bir sinema salonunda tutsak kalsa tekrar tekrar izlemek isteyeceği film:
- Meryl Streep’in oynadığı herhangi bir film.
◊ En sevdiği yiyecek:
- Havyar.
◊ Favori tatlısı:
- Çikolata.
◊ Akşam yemeği menüsü:
- Izgara somon, fırında patates, salata ve tart.
◊ Unutamadığı defile:
- 1991, Versace. George Michael’dan “Freedom” çalarken tüm modellerle sahneye çıktığımız an.
◊ Sözlerinin tamamını bildiği şarkı:
- Tabii ki “Freedom”!
KISA ÜSTLERİ ASLA GİYMEM
◊ Çocuklarına taktığı bir lakap var mı:
- Kaia için Kiki, Presley için Pi.
◊ Kendisine yapılan en büyük sürpriz:
- Kocam bir Noel sabahı nasıl olduysa eve piyano sokmayı başardı.
◊ Vazgeçmediği güzellik ürünleri:
- Güneş koruma kremi, dudak parlatıcı, maskara.
◊ Fotoğraf setinden eve döndüğünde ilk yaptığı şey:
- Yüzümü yıkayıp jakuziye girmek.
◊ Gece yatmadan bakım rutini:
- Yüzümü temizleyip Meaningful Beauty serum ve gece kremimi sürmek.
◊ Gergin olduğunda yaptığı tik:
- Saçımla oynarım.
◊ Giymeyeceği parça:
- Kısa üstler.
◊ Stilini nasıl özetler:
- Kaliforniya casual.
◊ İdeal hafta sonu görünümü:
- Beyaz gömlek ve denim pantolon.
◊ Moda ikonu kim:
- Özgüveni olan herkes.

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