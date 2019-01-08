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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Erkeklere söylüyorum ‘lütfen daha seçici olun’

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Erkeklere söylüyorum ‘lütfen daha seçici olun’

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Nil Burak konuk oldu. Ünlü şarkıcı yıllar sonra oğlu Cemre ve Eda K. arasında yaşanan kavgayı anlattı.

Nil Burak’ın oğlu Cemre Burak sahne aldığı bir gece kulübünde Eda K. ile tartışmış, olay sonrası Eda K. Cemre Burak’dan şikayetçi olmuştu.

Nil Burak kavganın nedenini yıllar sonra canlı yayında anlattı.

İşte ünlü şarkıcının açıklamaları…

Tabii şiddet çok kötü bir şey ama kendi oğlum Cemre için konuşuyorum kızlar taciz ediyor… Erkeklere söylüyorum ‘lütfen daha seçici olun.’

Benim oğlum Cemre’nin olayı da öyle yansıtıldığı gibi olmadı. O kişi oğlumun çalıştığı yere gidiyor ve çocukları taciz ediyor. Küfürler, hakaretler ediyor bana, babasına… Maalesef o insanlar bazı şeyler kullanıyorlar ki o hale geliyorlar diye düşünüyorum. Ben oğlumu da uyardım. 'Lütfen daha seçici ol' diye... Benim oğlum karıncayı incitmez. Çok efendi, terbiyeli çocuktur. Ne raddeye geldi ki böyle oldu ben de bilmiyorum…  

Erkeklere söylüyorum ‘lütfen daha seçici olun’

BURAK CEMRE VE EDA K. ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

2014 yılında Eda K. gittiği bardan çıkarken, Cemre Burak tarafından darp edildiğini şu sözlerle anlatmıştı: “Taksim’de iki kız arkadaşımla bir bara gittik. Orada DJ’lik yapan ve bir arkadaşımızın eski sevgilisi olan Cemre Burak’ı gördük. Kendisini 5 aydır tanıyordum. Bizi görünce sinirlenip DJ kabininden çıktı. Biz de dışarı çıktık. Koşarak gelip bana yumruk attı. Alkollü olduğu için annesine küfür ettiğimi zannetmiş. Bana birkaç kez vurdu ama sonuncusu sağlam bir yumruktu. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Sonra polise giderek şikayetçi olduk.”

DJ’lik yapan Cemre Burak ise Eda K.’nın uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, yumruk atmadığını, genç kızın çıkan kargaşada yüzünü taksi kapısına çarptığını iddia etti: “Ağza alınmayacak küfürler ettiler. Taksiye doğru gidiyorlardı. Kapıyı açtılar. Ben de ‘yeter bin git artık’ diyerek taksinin içine girmesi için boynuna doğru hamle yaptım. O kargaşada kapı yüzüne çarptı, sonra arkadaşının kolu çarptı. Benim de kolum çarpmış olabilir. Kesinlikle yumruk atmadım.”

Erkeklere söylüyorum ‘lütfen daha seçici olun’


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