Nil Burak’ın oğlu Cemre Burak sahne aldığı bir gece kulübünde Eda K. ile tartışmış, olay sonrası Eda K. Cemre Burak’dan şikayetçi olmuştu.

Nil Burak kavganın nedenini yıllar sonra canlı yayında anlattı.

İşte ünlü şarkıcının açıklamaları…

Tabii şiddet çok kötü bir şey ama kendi oğlum Cemre için konuşuyorum kızlar taciz ediyor… Erkeklere söylüyorum ‘lütfen daha seçici olun.’

Benim oğlum Cemre’nin olayı da öyle yansıtıldığı gibi olmadı. O kişi oğlumun çalıştığı yere gidiyor ve çocukları taciz ediyor. Küfürler, hakaretler ediyor bana, babasına… Maalesef o insanlar bazı şeyler kullanıyorlar ki o hale geliyorlar diye düşünüyorum. Ben oğlumu da uyardım. 'Lütfen daha seçici ol' diye... Benim oğlum karıncayı incitmez. Çok efendi, terbiyeli çocuktur. Ne raddeye geldi ki böyle oldu ben de bilmiyorum…



BURAK CEMRE VE EDA K. ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

2014 yılında Eda K. gittiği bardan çıkarken, Cemre Burak tarafından darp edildiğini şu sözlerle anlatmıştı: “Taksim’de iki kız arkadaşımla bir bara gittik. Orada DJ’lik yapan ve bir arkadaşımızın eski sevgilisi olan Cemre Burak’ı gördük. Kendisini 5 aydır tanıyordum. Bizi görünce sinirlenip DJ kabininden çıktı. Biz de dışarı çıktık. Koşarak gelip bana yumruk attı. Alkollü olduğu için annesine küfür ettiğimi zannetmiş. Bana birkaç kez vurdu ama sonuncusu sağlam bir yumruktu. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Sonra polise giderek şikayetçi olduk.”

DJ’lik yapan Cemre Burak ise Eda K.’nın uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, yumruk atmadığını, genç kızın çıkan kargaşada yüzünü taksi kapısına çarptığını iddia etti: “Ağza alınmayacak küfürler ettiler. Taksiye doğru gidiyorlardı. Kapıyı açtılar. Ben de ‘yeter bin git artık’ diyerek taksinin içine girmesi için boynuna doğru hamle yaptım. O kargaşada kapı yüzüne çarptı, sonra arkadaşının kolu çarptı. Benim de kolum çarpmış olabilir. Kesinlikle yumruk atmadım.”





