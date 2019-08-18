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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.08.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Erkek popçuların sahnesinde zirve kimin?

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Erkek popçuların sahnesinde zirve kimin?

Moda Konseyi bu kez erkek pop yıldızlarının stilini mercek altına aldı.

Aslı Barış: Konser mevsimindeyiz... Kadın popçularımızın tarzı malum: Bu aralar transparan ve mayo, önde koşan iki parça. Onu geçen hafta konuştuk, sıra erkeklerde... Kimin tarzını beğeniyorsunuz?
Ceylan Atınç: Konser mekânı önemli tabii ama ben yazlık konsepte uygun uzun soluklu styling çalışmalarının daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Örneğin Kenan Doğulu-Emre Erdemoğlu işbirliğini çok seviyorum. Yazlık ceketler, etnik detaylar, tatlı gömlekler, şapka, gitarla uyumlu aksesuvar ve tabii ki hepsini bir araya getiren styling dokunuşları için Merve Kırşan’ı da tebrik etmek lazım. Yazlık konser ve akılda kalıcı styling anlayışım bu benim.
Aslı Barış: Sanırım benim bu aralar beğendiğim isim, açık ara Edis. Modern ve cesur bir stili var. Trendleri takip etme konusunda çok başarılı ama bir o kadar da özgün. Bu sıcakta mont giyse bile sırıtmıyor, zaten içine de file tişört giyme gibi manevraları var. Bu ezber bozan bir tavır en azından... Erkek popçuların sahnesinde genelde aşırı klasik tarzlar görüyoruz. Sahi, neden böyle?

Erkek popçuların sahnesinde zirve kimin

Başak Dizer Tatlıtuğ: Konu erkek kıyafetleri olunca yeniliklere kapalıyız. Mesela kırmızı, pembe renk ve parlak kumaşlar, çok dar kesim parçalar her zaman Türk erkeğini zorlar. Ama tabii bu kalıpların dışına çıkan isimler var. Edis bunlardan biri; günlük stili de çok pop-maskulen. Onun kombinleri kolayca uygulanabilir.
Botoks bağımlılığı diye bir şey var mı?
Aslı Barış: Kylie Jenner 21’inci yaşını kutladı. Hayranları, aşırı botokslu olduğu için onun en az
10 yaş daha büyük göründüğünü yazdı yorumlarda... Ne dersiniz, bu ailede “botoks bağımlılığı” diye bir şey var mı?
Ceylan Atınç: Sosyal medyada ve günümüz medya düzeninde maalesef özellikle kadınlar üzerinde büyük bir güzellik baskısı olduğunu düşünüyorum. Kardashian ailesi tabii ki bu tuhaf güzellik akımının ve “sahte” olan her şeyin öncüsü. Kylie Jenner dudak dolguları sayesinde bir ruj ve sonrasında kozmetik markası çıkararak Forbes’un en çok kazananlar listesinin zirvesine çıkmayı başardı.
Ama ne ironik ki hemen akabinde “dudak dolgularımdan kurtuldum, bir daha yaptırmayacağım” diye açıklamada bulundu. İnsanların sosyal medyada gerçeklikle hayal dünyasını çokça karıştırdığını ve bunların onları mutsuz ettiğini düşünüyorum.
Erkek popçuların sahnesinde zirve kimin

Başak Dizer Tatlıtuğ: Daha önce de söylediğim gibi ben Kendall Jenner dışında bu ailenin hiçbir şeyini beğenmiyorum ve takip etmiyorum. Ama dünyanın hakimleri gibi bir havaları var. Ve bundan bir servet edindiler. Farklı, uç olmak, trend yaratmak, konuşulmak için uyarlanmış ve tamamı reklam pazarlama satış olan bir “şov dünyası” ürünü. Yani bir şov izliyoruz, o şekilde değerlendirmek lazım. Yaptırır, sonra doğallaşır. Hepsi planın bir parçası...
Son indirimden
neler alınır?
Aslı Barış: Sezon açılışı ufaktan başladı: İndirim son demlerini yaşıyor. Bu son dakikalarda alınabilecek, sonbaharda da giyilebilecek parçalar ne sizce?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben her zaman kullanılabilecek parçalara yönelin derim. İnce bir trençkot, jean, yazlık lacivert blazer, yelek gibi... Böyle parçaları görürseniz kaçırmayın.
Ceylan Atınç: Kesinlikle alışveriş için doğru zaman. Sonbaharlık süet botlar, merserize kazaklar, jean ve trençkot alınabilir. Çok mağazalı markalar kıştan kalan mantolarını da epey uygun fiyattan raflara koyuyor. Bence ihtiyaç doğrultusunda bir liste oluşturulmalı, tabii ki bilinçsiz ve gereksiz alışveriş yapılmamalı ama bu indirimde bazı ürünler de kaçırılmamalı.
Erkek popçuların sahnesinde zirve kimin



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