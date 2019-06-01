Erkek olacak hissediyorum
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, önceki akşam Yeniköy’deki Fiko adlı mekandaydı.
Çift, iftar saatinde geldikleri mekandan geç saatte ayrıldı. Çıkışta “İftar ve sahur yaptık gibi bir şey oldu” diyen Yenenler, sorulara “Keyfimiz yerinde. Düğünümüze çok az kaldı, onun heyecanını yaşıyoruz” yanıtını verdi.
Bebek bekleyen Berfu Yıldız, “Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu?” sorusu üzerine “3 aylık oldu, cinsiyeti 2 hafta sonra belli olacak” dedi. Araya giren Yenenler “Erkek olacak, hissediyorum” diye konuştu.
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