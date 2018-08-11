Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evlendi
Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Cansu Tasun ile bugün dünyaevine girdi
Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir aşk yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile bugün evlendi.
Olimpos'ta evlenecek olan iki ünlü ismin düğüne gelen isimler arasında oyuncular, Ceyda Düvenci, Şebnem Bozoklu, Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu da yer alıyor.
Öte yandan çiftin düğünden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
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