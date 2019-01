Erkan Can'dan abisine veda

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde dün ölü bulunmuştu.



Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi olan Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Çarpışma dizisinin babacan polis müdürü Haydar'ı canlandıran Erkan Can, ağabeyinin ölüm haberini dizi setinde öğrendi. Bursa'ya gelen Erkan Can'ı yakınları ve sevenleri cenazede yalnız bırakmadı. Cuma namazını müteakip Ertuğrulgazi Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ömer Can toprağa verildi.

Çarpışma dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da cenazeye katılanlar arasındaydı.



Ömer Can'ın cenazesi Yenişehir Çiçeközü Köyü Mezarlığına defnedildi.