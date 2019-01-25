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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Erkan Can'dan abisine veda

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Erkan Can'dan abisine veda

Bursalı tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer son yolculuğuna uğurlandı. 

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  • Erkan Canın abisi toprağa verildi
  • Erkan Canın abisi toprağa verildi
  • Erkan Canın abisi toprağa verildi
  • Erkan Canın abisi toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde dün ölü bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi olan Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpışma dizisinin babacan polis müdürü Haydar'ı canlandıran Erkan Can, ağabeyinin ölüm haberini dizi setinde öğrendi. Bursa'ya gelen Erkan Can'ı yakınları ve sevenleri cenazede yalnız bırakmadı. Cuma namazını müteakip Ertuğrulgazi Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ömer Can toprağa verildi.
Çarpışma dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da cenazeye katılanlar arasındaydı.

Ömer Can'ın cenazesi Yenişehir Çiçeközü Köyü Mezarlığına defnedildi.

 

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