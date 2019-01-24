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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Erkan Can kimdir, kaç yaşında?

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Erkan Can kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can, yer aldığı projeleri ve oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Erkan Can, bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin başrol oyuncularından biriydi. Peki, Erkan Can kimdir, kaç yaşında?

Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya geldi. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yapımı Mahallenin Muhtarları ile televizyon dünyasına girdi. Temel karakteri ile binlerce kişinin sevgisini kazandı. 1998 yılında ise bir beyaz perde projesi olan Gemide filminde başrol oynadı. Bu filmindeki performansıyla 35. Antalya Film Şenliğinde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı. 2009 yılında başrollerinde Mert Fırat, Nejat İşler, Olgun Şimşek ve Aslı Tandoğan’ın başrollerinde yer aldığı Kapalı Çarşı dizisinde Ziya Köksal karakterini canlandırdı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İz TV'de yayınlandı.

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