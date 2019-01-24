Erkan Can kimdir, kaç yaşında?
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can, yer aldığı projeleri ve oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Erkan Can, bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin başrol oyuncularından biriydi. Peki, Erkan Can kimdir, kaç yaşında?
Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya geldi. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yapımı Mahallenin Muhtarları ile televizyon dünyasına girdi. Temel karakteri ile binlerce kişinin sevgisini kazandı. 1998 yılında ise bir beyaz perde projesi olan Gemide filminde başrol oynadı. Bu filmindeki performansıyla 35. Antalya Film Şenliğinde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı. 2009 yılında başrollerinde Mert Fırat, Nejat İşler, Olgun Şimşek ve Aslı Tandoğan’ın başrollerinde yer aldığı Kapalı Çarşı dizisinde Ziya Köksal karakterini canlandırdı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İz TV'de yayınlandı.
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