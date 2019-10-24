Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu: 11 kez niÅŸanlandÄ±m
Usta sanatÃ§Ä± Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu tek kiÅŸilik tiyatro ve stand-up gÃ¶sterisi â€˜Fikrim Firardaâ€™nÄ±n ilkini Profilo Sanat Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Yedikule semtinde geÃ§en Ã§ocukluÄŸunu, tiyatro sahnesindeki 52 yÄ±lÄ±nÄ±, anÄ±larÄ±nÄ±, maceralarÄ±nÄ±, seslendirme yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nleri, televizyon yÄ±llarÄ±nÄ± ve aÅŸkÄ± da kattÄ±ÄŸÄ± hayat hikayesini esprili bir dille anlattÄ±ÄŸÄ± oyunda YazÄ±cÄ±oÄŸlu ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±.
Usta isim gÃ¶sterisini izleyenler arasÄ±nda Metin AkpÄ±nar, Handan ErtuÄŸrul, Nevra Serezli, NilgÃ¼n BelgÃ¼n, Anta Toros, Volkan Severcan, Nedim Saban, Merve Sevi, Gencay GÃ¼rÃ¼n, Suna Keskin, Atacan Arseven, Ahmet Sezerel ve Nur Ã–nal da vardÄ±.
"Unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmak tek isteÄŸim"
Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, oyun Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fikrim Firarda ile tÃ¼m Anadolu'yu gezmek istediÄŸini belirterek, â€œBÃ¼yÃ¼k star paralarÄ± istemeden, tÃ¼m Anadolu'yu gezeceÄŸim. Unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmak tek isteÄŸim" dedi.
Muhsin ErtuÄŸrul'dan AtatÃ¼rk'Ã¼ dinledik
Tiyatroya adÄ±m atmasÄ±nda Muhsin ErtuÄŸrul'un emeÄŸinin Ã§ok olduÄŸunu sÃ¶yleyen Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu 'Benim tiyatroda kadroya girmemi saÄŸladÄ±, bize her molada ulu Ã¶nderimiz AtatÃ¼rk'Ã¼ anlatÄ±r ve duygulanÄ±rdÄ±, AtatÃ¼rk oyunlarÄ± sÃ¼rekli takip edermiÅŸ, bir keresinde oyuna geÃ§ kalÄ±nca Muhsin ErtuÄŸrul'a kusura bakmayÄ±n Muhsin Bey biraz geÃ§ kaldÄ±m demiÅŸ' dedi.
11 kez niÅŸanlandÄ±m
GenÃ§lik dÃ¶neminde 10 kere niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleyen YazÄ±cÄ±oÄŸlu 'Ä°lk niÅŸanlÄ±ma gerÃ§ekten Ã§ok Ã¢ÅŸÄ±ktÄ±m, babamÄ± ikna edip askere gitmeden kÄ±zÄ± istedik. KÄ±zÄ±n babasÄ± da oyuncuya veremem dedi, o sÄ±rada babam devreye girip iÅŸi baÄŸladÄ± ben de askere gittim, askerden izinli gelince eve gitmeden arkadaÅŸlarÄ±mÄ± buldum, Ã¶nce bir oyuna ardÄ±ndan eÄŸlenmeye ardÄ±ndan tavernaya ardÄ±ndan da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n evine gittik, ertesi gÃ¼n ben eve gelmeden yÃ¼zÃ¼k benden Ã¶nce eve gelmiÅŸ, kÄ±zÄ±n babasÄ± beni takip edip dakika dakika ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatÄ±p not etmiÅŸ' diye konuÅŸtu.
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