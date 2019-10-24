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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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24.10.2019 - 11:43, Son GÃ¼ncelleme:

Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu: 11 kez niÅŸanlandÄ±m

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Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu: 11 kez niÅŸanlandÄ±m

Usta sanatÃ§Ä± Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu tek kiÅŸilik tiyatro ve stand-up gÃ¶sterisi â€˜Fikrim Firardaâ€™nÄ±n ilkini Profilo Sanat Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Yedikule semtinde geÃ§en Ã§ocukluÄŸunu, tiyatro sahnesindeki 52 yÄ±lÄ±nÄ±, anÄ±larÄ±nÄ±, maceralarÄ±nÄ±, seslendirme yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nleri, televizyon yÄ±llarÄ±nÄ± ve aÅŸkÄ± da kattÄ±ÄŸÄ± hayat hikayesini esprili bir dille anlattÄ±ÄŸÄ± oyunda YazÄ±cÄ±oÄŸlu ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±.

Usta isim gÃ¶sterisini izleyenler arasÄ±nda Metin AkpÄ±nar, Handan ErtuÄŸrul, Nevra Serezli, NilgÃ¼n BelgÃ¼n, Anta Toros, Volkan Severcan, Nedim Saban, Merve Sevi, Gencay GÃ¼rÃ¼n, Suna Keskin, Atacan Arseven, Ahmet Sezerel ve Nur Ã–nal da vardÄ±.

"Unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmak tek isteÄŸim"

Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, oyun Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fikrim Firarda ile tÃ¼m Anadolu'yu gezmek istediÄŸini belirterek, â€œBÃ¼yÃ¼k star paralarÄ± istemeden, tÃ¼m Anadolu'yu gezeceÄŸim. Unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmak tek isteÄŸim" dedi.

Muhsin ErtuÄŸrul'dan AtatÃ¼rk'Ã¼ dinledik

Tiyatroya adÄ±m atmasÄ±nda Muhsin ErtuÄŸrul'un emeÄŸinin Ã§ok olduÄŸunu sÃ¶yleyen Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu 'Benim tiyatroda kadroya girmemi saÄŸladÄ±, bize her molada ulu Ã¶nderimiz AtatÃ¼rk'Ã¼ anlatÄ±r ve duygulanÄ±rdÄ±, AtatÃ¼rk oyunlarÄ± sÃ¼rekli takip edermiÅŸ, bir keresinde oyuna geÃ§ kalÄ±nca Muhsin ErtuÄŸrul'a kusura bakmayÄ±n Muhsin Bey biraz geÃ§ kaldÄ±m demiÅŸ' dedi.

11 kez niÅŸanlandÄ±m

GenÃ§lik dÃ¶neminde 10 kere niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleyen YazÄ±cÄ±oÄŸlu 'Ä°lk niÅŸanlÄ±ma gerÃ§ekten Ã§ok Ã¢ÅŸÄ±ktÄ±m, babamÄ± ikna edip askere gitmeden kÄ±zÄ± istedik. KÄ±zÄ±n babasÄ± da oyuncuya veremem dedi, o sÄ±rada babam devreye girip iÅŸi baÄŸladÄ± ben de askere gittim, askerden izinli gelince eve gitmeden arkadaÅŸlarÄ±mÄ± buldum, Ã¶nce bir oyuna ardÄ±ndan eÄŸlenmeye ardÄ±ndan tavernaya ardÄ±ndan da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n evine gittik, ertesi gÃ¼n ben eve gelmeden yÃ¼zÃ¼k benden Ã¶nce eve gelmiÅŸ, kÄ±zÄ±n babasÄ± beni takip edip dakika dakika ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatÄ±p not etmiÅŸ' diye konuÅŸtu.

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