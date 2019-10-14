Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriErhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?
GeriMagazin Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?

Ünlü haber sunucusu Erhan Çelik hayatını Doktor Özlem Gültekin ile birleştirdi. Erhan Çelik, evlilik fotoğrafını, 'Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet.' notuyla paylaştı. İkilinin evlilik haberini instagram hesabından duyurması ardından gözler Özlem Gültekin'in hayatına çevrildi. Peki, Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?

5 yaşında ilkokula başlayan, ilk orta ve lise öğrenimini baba mesleği nedeni ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamlayan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başladı. 2000 yılında DEÜ' nden derece ile mezun olmuştur. Akabinde tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Türkiye genelinde derece yaparak DEÜ Tıp Fakültesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ihtisasını yaparak çalışmaya başladı.

Özlem Gültekin, 2000-2005 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda çalıştıktan sonra, 2005'te özel bir hastanede, 2006 -2009 arasında mecburi hizmetini Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde, 2009 - 2010 arasında da Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde çalıştı. 2010-2012 yılları arasında özel bir hastanede Stuff Hekim olarak çalıştı.

2012 de Op. Dr. Özlem Gültekin Kliniği olarak açtığı kliniğini, daha sonra “Hayat’ın ÖZ’ü Kliniği “ markasına döndürmüş ve hala Kadın Hastalıkları Doğumun yanı sıra, çeşitli estetik uygulamalarında yürütüldüğü kliniğinde hizmet vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere çok sayıda kongre ve sempozyuma katılmış olup, 2012 yılında Slovenya'da Ljubljana Unıversity Hastanesi'nde Prof. Dr. Adolf Lukonovic ile birlikte çeşitli çalışma ve uygulamalara katılmış ve eğitim sertifikası aldı.

Başta İstanbul’da pek çok ulusal televizyon kanalında olmak üzere, Ege Bölgesi’nde de çeşitli tv programlarına canlı yayın konuğu olarak katılmaktadır. Renkli bir kişiliğe sahip olan Op. Dr. Özlem Gültekin büyük bir aşkla yaptığı mesleğinin yanı sıra, PPL pilotluk sertifikası almış olup uçak kullanmak hobileri arasındadır.

Aynı zamanda TUGİAD ( Türkiye Genç İş Adamları Derneği) Türkiye Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi olup , TÜGİAD Ege şubesinde halen yönetim kurulu üyesidir. TUGİAD Ege Şubesi Sağlık Komisyon Başkanlığı'nı yönetmektedir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı
Hem aşk hem de ticaret!
Napoli, Atina şimdi de Roma... Can Yaman izdihamı!
Gizemli ziyaret!