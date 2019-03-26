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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
26.03.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Son dakika.. Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası

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Son dakika.. Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası

GÜLBEN Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasında devam eden bir dava daha sonuçlandı.

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, açılan davada mahkeme, 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçundan Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkeme, Erhan Çelik'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

Erhan Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar nedeniyle Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik hakkında "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 buçuk yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı Zühal Akbel katıldı. Mahkeme davanın karar bağlandığını belirterek, Erhan Çelik'e 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi yapan mahkeme cezayı önce 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme Erhan Çelik'in kişilik özelliklerini, mahkemede tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak mahkumiyet hükmünün geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Erhan Çelik'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

 

 

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