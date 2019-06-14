Ergün Uçucu kimdir, kaç yaşındaydı?
Yeşilçam oyuncularından Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ergün Uçucu, Eve Düşen Yıldırım, Bizim Evin Yılları, İffet ve Saksıdaki Ağaçtaki gibi projelerle tanındı. Peki, Ergün Uçucu kimdir, kaç yaşındaydı?
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu, 22 Mayıs 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergun Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biriydi. Yıllarca TRT'de Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol aldı. Oğlu Canberk Uçucu da kendisi gibi oyuncudur.
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