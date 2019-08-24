Eren Bülbül unutulmadı
DÜNYA ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” adlı filmin yayınlanan ikinci fragmanında özel bir detay dikkat çekiyor.
İki yıl önce Trabzon’da şehit olan Eren Bülbül’ün ismi, anavatana tehlikeli yolculuğunda Naim Süleymanoğlu’na eşlik eden filo komutanının ismi olarak geçiyor. Ünlü piyanist Fazıl Say’ın bestelediği “İnsan İnsan” şarkısı da bu etkileyici anlara eşlik ediyor. “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”nun 25 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.
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