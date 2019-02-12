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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Erdoğan Sıcak kimdir? Erdoğan Sıcak'ın biyografisi ve rol aldığı yapımlar

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Erdoğan Sıcak kimdir? Erdoğan Sıcak'ın biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle hatırlanan usta oyuncu Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından, 'Erdoğan Sıcak kimdir?' sorusu internette yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. İşte, Erdoğan Sıcak'ın biyografisi ve rol aldığı yapımlar...

Erdoğan Sıcak, oyunculuk kariyerinde yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Şahsiyet, İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi, Kırgın Çiçekler gibi önemli projelerde yer alan Erdoğan Sıcak, 12 Şubat 2019'da hayatını kaybetti. Peki, Erdoğan Sıcak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim ve oynadığı projeler hakkında bazı bilgiler...

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940 tarihinde Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bakırköy’de bitirdi. İstanbul Erkek Lisesine gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla sahneye adım attı.Gazetecilik eğitimi sırasında tiyatro faaliyetleri göstermeye başladı. 1959 yılında usta yönetmen Haldun Dormen ‘in tiyatro okulunda eğitim aldı.1962/63 tiyatro sezonunda, Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago’nun İstanbul’da kurduğu topluluğa sınavla alınarak profesyonel tiyatro yaşamını başlatmış oldu. Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla ,önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Bu arada, birçok reklam filminde ve birkaç uzun metrajlı filmde oynadı. İngiliz ,Alman,Fransız,Japon ortak yapımı filmlerde farklı karakterler çizdi. 1959 yılından bu güne kadar, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kendi kaleminden çıkan birçok tiyatro eserini sahneledi. Ödül almış mizah hikayeleri, şiirleri ve bestelenmiş şarkı sözleri de vardır.

YER ALDIĞI PROJELER

Şahsiyet (Taci)
TV Dizisi
2018

İstanbul'lu Gelin 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Boran'ların Avukatı) 2017

Sahipli
TV Filmi
2016

Aşk ve Mavi 2. Sezon (Veli)
TV Dizisi
2016

MünafıkMünafık
Sinema Filmi
2015

Kırgın Çiçekler 3. Sezon
TV Dizisi
3. Sezon (Sadri) 2017

Yeşil Deniz 2. Sezon
TV Dizisi
2. Sezon (İlyas ) 2015
1. Sezon (İlyas ) 2014

Paramparça 3. Sezon
TV Dizisi
Paramparça 3. Sezon (Veli Baba) 2016
Paramparça 2. Sezon (Veli Baba) 2015
Paramparça 1. Sezon (Veli Baba) 2014

Ah Neriman (Yavuz Kamer)
TV Dizisi
2014

Şevkat Yerimdar (Kutay ın Babası)
Sinema Filmi
2013

Medcezir 2. Sezon
TV Dizisi
2. Sezon (Oktay Yekeli) 2014

İşler Güçler
TV Dizisi
2012

Canım Benim
TV Dizisi
2012

İnsan Aldandı (Niyazi Bey)
TV Dizisi
2011

Pis Yedili 3. Sezon
TV Dizisi
3. Sezon (Adnan) 2013
2. Sezon (Adnan) 2012

Karadağlar (Nahit Atasoy)
TV Dizisi
2010

Hırçın Kız Kadife
TV Filmi
2009

Aşk Üçgeni (Hulusi)
TV Filmi
2009

Türk Usulü (Rüstem Baba)
Sinema Filmi
2008

Memur Muzaffer (Muhsin)
TV Dizisi
2008

Cennetin Çocukları (Ramazan)
TV Dizisi
2008

Akasya Durağı 4. Sezon
TV Dizisi
4. Sezon 2011

Adanalı 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Emniyet Müdürü) 2008

Peri Tozu (Refik Bey)
Sinema Filmi
2007

Kurtlar Vadisi Pusu 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Gönül'ün Babası) 2007

Hepsi1 (Korkut)
TV Dizisi
2007

Hakkını Helal Et (Fazıl)
TV Dizisi
2007

Genco
TV Dizisi
2007

Kız Babası (Huzurevi Müdürü)
TV Dizisi
2006

Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Neşet)
TV Dizisi
2006

Hatırla Sevgili 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Hasan Aygün) 2006

Arka Sokaklar 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Sami) 2006

Çat Kapı
TV Dizisi
2005

Beşinci Boyut (Okul Müdürü)
TV Dizisi
2005

AB'nin Yolları Taştan (Fidan'ın Kocası)
TV Dizisi
2005

Yusuf Yüzlü
TV Dizisi
2004

Yabancı Damat (Doktor)
TV Dizisi
2004

Omuz Omuza (Selahattin)
TV Dizisi
2004

Kalp Gözü
TV Dizisi
2004

Gizli Dünyalar
TV Dizisi
2004

Cennet Mahallesi
TV Dizisi
2004

Büyük Buluşma 5. Sezon
TV Dizisi
5. Sezon 2008
4. Sezon 2007
3. Sezon 2006
2. Sezon 2005
1. Sezon 2004

Şarkılar Seni Söyler
TV Dizisi
2003

Zor Baba
TV Dizisi
2002

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Bekir)
TV Dizisi
2002

Ekmek Teknesi (Doktor)
TV Dizisi
2002

Tatlı Hayat (Rauf)
TV Dizisi
2001

Cinlerle Periler (Aydın)
TV Dizisi
2001

Dikkat Bebek Var
TV Dizisi
2000

Hicran
TV Dizisi
1999

Ayrılsak da Beraberiz 5. Sezon
5. Sezon 2003
4. Sezon 2002
3. Sezon 2001
2. Sezon 2000
1. Sezon 1999

Marziye (Emniyet Müdürü)
TV Dizisi
1998

Yeni Bir Yıldız (Yönetmen)
TV Filmi
1997

Ruhsar
TV Dizisi
1997

Deli Divane
TV Dizisi
1997

Acı Günler
TV Dizisi
1997

Çılgın Bediş 2. Sezon
TV Dizisi
2. Sezon (Müfettiş) 1997

Böcek (Bakkal)
Sinema Filmi
1995

Şenlik Var (Garson)
Sinema Filmi
1994

Mutlugiller (Konuk Oyuncu)
TV Dizisi
1994

Gurur (Muhsin)
TV Dizisi
1994

Bay Kamber
TV Dizisi
1994

İbrahim Bin Ethem Hz. / İlahi Aşkİbrahim Bin Ethem Hz. / İlahi ...
Sinema Filmi
1993

Üçüzler (Garson)
TV Dizisi
1993

Rabia (İsmail)
TV Dizisi
1993

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar
TV Filmi
1993

Merhamet
TV Dizisi
1993

Kazı Kazan (Polis)
TV Filmi
1993

Hoş Memo (Komiser)
TV Filmi
1993

Hastane
TV Dizisi
1993

Bizim Mahalle (Yadigar)
TV Dizisi
1993

Yeniden Doğuş Zamanı
Sinema Filmi
1991

Vatandaş Ahmet Efendi
TV Dizisi
1991

Ah Şu Komşularımız
TV Dizisi
1990

Uzaylı Zekiye
TV Dizisi
1987

Muhsin Bey (Şakir)
Sinema Filmi
1987

Milyarder
Sinema Filmi
1986

Kuruntu Ailesi
TV Dizisi
1983

Kaynanalar (İşadamı)
Sinema Filmi

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