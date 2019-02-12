Erdoğan Sıcak kimdir? Erdoğan Sıcak'ın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle hatırlanan usta oyuncu Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından, 'Erdoğan Sıcak kimdir?' sorusu internette yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. İşte, Erdoğan Sıcak'ın biyografisi ve rol aldığı yapımlar...
Erdoğan Sıcak, oyunculuk kariyerinde yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Şahsiyet, İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi, Kırgın Çiçekler gibi önemli projelerde yer alan Erdoğan Sıcak, 12 Şubat 2019'da hayatını kaybetti. Peki, Erdoğan Sıcak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim ve oynadığı projeler hakkında bazı bilgiler...
Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940 tarihinde Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bakırköy’de bitirdi. İstanbul Erkek Lisesine gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla sahneye adım attı.Gazetecilik eğitimi sırasında tiyatro faaliyetleri göstermeye başladı. 1959 yılında usta yönetmen Haldun Dormen ‘in tiyatro okulunda eğitim aldı.1962/63 tiyatro sezonunda, Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago’nun İstanbul’da kurduğu topluluğa sınavla alınarak profesyonel tiyatro yaşamını başlatmış oldu. Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla ,önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Bu arada, birçok reklam filminde ve birkaç uzun metrajlı filmde oynadı. İngiliz ,Alman,Fransız,Japon ortak yapımı filmlerde farklı karakterler çizdi. 1959 yılından bu güne kadar, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kendi kaleminden çıkan birçok tiyatro eserini sahneledi. Ödül almış mizah hikayeleri, şiirleri ve bestelenmiş şarkı sözleri de vardır.
YER ALDIĞI PROJELER
Şahsiyet (Taci)
TV Dizisi
2018
İstanbul'lu Gelin 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Boran'ların Avukatı) 2017
Sahipli
TV Filmi
2016
Aşk ve Mavi 2. Sezon (Veli)
TV Dizisi
2016
MünafıkMünafık
Sinema Filmi
2015
Kırgın Çiçekler 3. Sezon
TV Dizisi
3. Sezon (Sadri) 2017
Yeşil Deniz 2. Sezon
TV Dizisi
2. Sezon (İlyas ) 2015
1. Sezon (İlyas ) 2014
Paramparça 3. Sezon
TV Dizisi
Paramparça 3. Sezon (Veli Baba) 2016
Paramparça 2. Sezon (Veli Baba) 2015
Paramparça 1. Sezon (Veli Baba) 2014
Ah Neriman (Yavuz Kamer)
TV Dizisi
2014
Şevkat Yerimdar (Kutay ın Babası)
Sinema Filmi
2013
Medcezir 2. Sezon
TV Dizisi
2. Sezon (Oktay Yekeli) 2014
İşler Güçler
TV Dizisi
2012
Canım Benim
TV Dizisi
2012
İnsan Aldandı (Niyazi Bey)
TV Dizisi
2011
Pis Yedili 3. Sezon
TV Dizisi
3. Sezon (Adnan) 2013
2. Sezon (Adnan) 2012
Karadağlar (Nahit Atasoy)
TV Dizisi
2010
Hırçın Kız Kadife
TV Filmi
2009
Aşk Üçgeni (Hulusi)
TV Filmi
2009
Türk Usulü (Rüstem Baba)
Sinema Filmi
2008
Memur Muzaffer (Muhsin)
TV Dizisi
2008
Cennetin Çocukları (Ramazan)
TV Dizisi
2008
Akasya Durağı 4. Sezon
TV Dizisi
4. Sezon 2011
Adanalı 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Emniyet Müdürü) 2008
Peri Tozu (Refik Bey)
Sinema Filmi
2007
Kurtlar Vadisi Pusu 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Gönül'ün Babası) 2007
Hepsi1 (Korkut)
TV Dizisi
2007
Hakkını Helal Et (Fazıl)
TV Dizisi
2007
Genco
TV Dizisi
2007
Kız Babası (Huzurevi Müdürü)
TV Dizisi
2006
Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Neşet)
TV Dizisi
2006
Hatırla Sevgili 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Hasan Aygün) 2006
Arka Sokaklar 1. Sezon
TV Dizisi
1. Sezon (Sami) 2006
Çat Kapı
TV Dizisi
2005
Beşinci Boyut (Okul Müdürü)
TV Dizisi
2005
AB'nin Yolları Taştan (Fidan'ın Kocası)
TV Dizisi
2005
Yusuf Yüzlü
TV Dizisi
2004
Yabancı Damat (Doktor)
TV Dizisi
2004
Omuz Omuza (Selahattin)
TV Dizisi
2004
Kalp Gözü
TV Dizisi
2004
Gizli Dünyalar
TV Dizisi
2004
Cennet Mahallesi
TV Dizisi
2004
Büyük Buluşma 5. Sezon
TV Dizisi
5. Sezon 2008
4. Sezon 2007
3. Sezon 2006
2. Sezon 2005
1. Sezon 2004
Şarkılar Seni Söyler
TV Dizisi
2003
Zor Baba
TV Dizisi
2002
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Bekir)
TV Dizisi
2002
Ekmek Teknesi (Doktor)
TV Dizisi
2002
Tatlı Hayat (Rauf)
TV Dizisi
2001
Cinlerle Periler (Aydın)
TV Dizisi
2001
Dikkat Bebek Var
TV Dizisi
2000
Hicran
TV Dizisi
1999
Ayrılsak da Beraberiz 5. Sezon
5. Sezon 2003
4. Sezon 2002
3. Sezon 2001
2. Sezon 2000
1. Sezon 1999
Marziye (Emniyet Müdürü)
TV Dizisi
1998
Yeni Bir Yıldız (Yönetmen)
TV Filmi
1997
Ruhsar
TV Dizisi
1997
Deli Divane
TV Dizisi
1997
Acı Günler
TV Dizisi
1997
Çılgın Bediş 2. Sezon
TV Dizisi
2. Sezon (Müfettiş) 1997
Böcek (Bakkal)
Sinema Filmi
1995
Şenlik Var (Garson)
Sinema Filmi
1994
Mutlugiller (Konuk Oyuncu)
TV Dizisi
1994
Gurur (Muhsin)
TV Dizisi
1994
Bay Kamber
TV Dizisi
1994
İbrahim Bin Ethem Hz. / İlahi Aşkİbrahim Bin Ethem Hz. / İlahi ...
Sinema Filmi
1993
Üçüzler (Garson)
TV Dizisi
1993
Rabia (İsmail)
TV Dizisi
1993
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar
TV Filmi
1993
Merhamet
TV Dizisi
1993
Kazı Kazan (Polis)
TV Filmi
1993
Hoş Memo (Komiser)
TV Filmi
1993
Hastane
TV Dizisi
1993
Bizim Mahalle (Yadigar)
TV Dizisi
1993
Yeniden Doğuş Zamanı
Sinema Filmi
1991
Vatandaş Ahmet Efendi
TV Dizisi
1991
Ah Şu Komşularımız
TV Dizisi
1990
Uzaylı Zekiye
TV Dizisi
1987
Muhsin Bey (Şakir)
Sinema Filmi
1987
Milyarder
Sinema Filmi
1986
Kuruntu Ailesi
TV Dizisi
1983
Kaynanalar (İşadamı)
Sinema Filmi
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