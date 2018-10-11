Erdem Moralıoğlu kimdir?
Erdem Moralıoğlu, İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu olarak Montreal'de dünyaya gelmiştir. Tasarladıkları kıyafetleri giyenler arasında Claudia Shiffer ve David Cameron'un eşi Samantha Cameron gibi isimlerin de yer aldığı Erdem Moralıoğlu, koleksiyonundaki başarısı dolayısıyla 100 bin İngiliz Sterlini değerindeki British Fashion Fringe ödülünü kazanmıştır. Peki, Erdem Moralıoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Erdem Moralıoğlu, 1978 yılında İngiliz bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak Montreal'de doğdu. Montreal ve Birmingham'de büyüyen Moralıoğlu lisans derecesini Ryerson Üniversitesi'nde moda üzerine yaptı. Daha sonra stajyerliğini Vivienne Westwood'la yaptı. 2000 yılında Londra'ya taşınarak Royal College of Art moda üzerine eğitim gördü. 2003 yılında buradan yüksek lisans derecesini alan Moralıoğlu, New York'a taşınıp Diane von Furstenberg ile çalıştı ve 2005'te tekrar Londra'ya taşınarak markasını kurdu. İlk kapsül koleksiyonundaki başarısından ötürü 100 bin İngiliz sterlini değerindeki ' British Fashion Fringe' ödülünün sahibi oldu.
Zeynep Moralıoğlu'nun kuzenidir. ve Sara adında ikiz kız kardeşi vardır. Pazarlardan, eski fotoğraflardan, Merchant-Ivory filmlerinden ilham alan Moralıoğlu'nun tasarımları Los Angeles, Londra, New York ve Riyad'da satılıyor. Kıyafetlerini giyenler arasında Claudia Schiffer, Gordon Brown'un eşi Sarah Brown, David Cameron'un eşi Samantha Cameron var.
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