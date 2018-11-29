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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

Erdal Tosun kimdir? Vefatının yıl dönümünde anılıyor

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Erdal Tosun kimdir? Vefatının yıl dönümünde anılıyor

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun, vefatının ikinci yılında anılıyor. Canlandırdığı 'Spartaküs Vedat', 'İri Hikmet', 'Hidayet', 'Ekmekçi Danyal' gibi birçok karakterle Türk halkının beğenisini kazanmayı başaran Erdal Tosun, iki yıl önce talihsiz bir trafik kazası sonucu hayata veda etmişti. İşte, usta oyuncu Erdal Tosun hakkında merak edilenler...

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi. Henüz 12 yaşında iken babasını kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu.

1982'DE SİNEMAYA İLK ADIMINI ATTI

Sinema hayatına ilk olarak Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle başlayan Tosun, daha sonra 1985'te "Karanfilli Naciye" filminde oynadı. Tosun, kısa süre İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev almasının ardından aralarında Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun bulunduğu sanatçılarla "Özel Tiyatro"yu kurdu.

Bir süre Antalya Devlet Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapan Erdal Tosun, son olarak BKM kadrosuna dahil oldu ve uzun yıllar bu ekiple sahne aldı. Erdal Tosun ilk ve tek evliliğini 1995'te İlknur Tosun'la yaptı ve 20 yıl süren evliliklerinden Zeynep Kiraz adını verdikleri kız çocukları oldu.

“BİR DEMET TİYATRO” YILDIZINI PARLATTI

Vefatına kadar birçok filmde ve dizide rol alan Tosun, kendisi gibi oyuncu olan ve 18 yıl önce hayatını kaybeden Gürdal Tosun ile tiyatro sahnesini televizyon ekranlarına taşıyan "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide de oynadı.

"Bir Demet Tiyatro"daki "Eyvah Necdet" ve "Spartaküs Vedat" performansıyla tanınırlığı artan Tosun, Yılmaz Erdoğan'la birlikte "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Organize İşler" filmlerinde yer aldı.

UNUTULMAZ KARAKTERLERE HAYAT VERDİ

Usta oyuncu, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" adlı filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu", 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde rol aldı.

Seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği de yapan Erdal Tosun, canlandırdığı "İri Hikmet", "Hidayet", "Ekmekçi Danyal" gibi birçok karakterle Türk halkının beğenisini kazanmayı başardı.

TRAFİK KAZASI ARAMIZDAN AYIRDI

Erdal Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşındayken hayatını kaybetti. Tosun'un cenazesi, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenlenen tören ve Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

Rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı yapımlar şöyle:

"Küçük Esnaf", "Şeytan Tüyü", "Kara Bela", "Güvercin Uçuverdi", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Yapışık Kardeşler", "Kardeş Payı", "Bana Masal Anlatma", "Koğuş Akademisi", "Üsküdar'a Giderken", "Çalgı Çengi", "Çakallarla Dans", "Vay Arkadaş", "Ramazan Güzeldir", "Neşeli Hayat", "Maskeli Beşler: Kıbrıs", "Benim Annem Bir Melek", "Kutsal Damacana", "Maskeli Beşler: Irak", "Babam ve Oğlum", "Yılan Hikayesi", "Bizimkiler", "Bombacı", "Yuvasızlar", "Kadının Adı Yok", "Kaçak."

Erdal Tosun kimdir Vefatının yıl dönümünde anılıyor

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