Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:13,
Ercüment Doğan hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan hayatını kaybetti.
Haberi Süha Uygur, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Tiyatro sanatçısı 35 yıllık arkadaşım Ercüment Doğan’ı kaybettik... Cenazesi 5 Ocak Pazar günü öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacaktır... Tüm sevdiklerine ve sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur... Hepimizin başı sağolsun..."
Ercüment Doğan, 55 yaşındaydı...
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