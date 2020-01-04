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Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Ercüment Doğan hayatını kaybetti

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Ercüment Doğan hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan hayatını kaybetti.

Haberi Süha Uygur, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Tiyatro sanatçısı 35 yıllık arkadaşım Ercüment Doğan’ı kaybettik... Cenazesi 5 Ocak Pazar günü öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacaktır... Tüm sevdiklerine ve sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur... Hepimizin başı sağolsun..."

Ercüment Doğan, 55 yaşındaydı...

Ercüment Doğan hayatını kaybetti

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