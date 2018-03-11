Ercan Yazgan'ın başka çocuğu yok

Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Şakirin Camisi’nde yapılan cenaze namazında taziyeleri oyuncunun oğlu Can Yazgan kabul etti. Can Yazgan, “Babamın sağlığında çok büyük problem yoktu. Babam kendisini mutlu eden bir insandı. Ama beyninde pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik. Kendisi Fenerbahçe’yi sevdiği için tabutun üstüne Fenerbahçe bayrağı koyduk” dedi. “Bizimkiler” dizisinin yapımcısı Umur Bugay, “Bizimkiler ailesinin yarıdan fazlasını kaybettik, hepsi çok değerli arkadaşlardı. Ercan gerçek bir sanatçıydı, bir Cafer yarattı bize” dedi. Cenaze törenine Ferdi Akarnur, Ayşe Kökçü, Cihat Tamer, Salih Kalyon, Umur Bugay, Volkan Severcan, Nuri Alço, Ali Uyandıran ve Süheyl Uygur gibi ünlü isimler katıldı. Yazgan, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
BAŞKA ÇOCUĞU YOK
Ercan Yazgan’ın başka çocuklarının olduğu iddialarına oğlu Can Yazgan şu sözlerle yanıt verdi: “Ben öz oğluyum, Buket de manevi kızı. Başka çocuğu yok.”
O BÜYÜTTÜ BENİ
Buket Dereoğlu da “Benim hayatta öz-üvey kavramım yoktur. Annemle evlendiğinde 5 yaşındaydım, o büyüttü beni. Hâlâ benim için babamdır, dahası yok, ötesi yok” diye konuştu.
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