Ercan Kont kimdir? Ercan Kont hangi projelerde yer aldı?
Tiyatro sanatçısı Ercan Kont'tan üzen haber geldi. Bir süredir huzurevinde yaşayan Ercan Kont, 77 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatronun yanı sıra şiir performanslarıyla hafızalara kazanan usta sanatçı, Adana Halk Tiyatrosu kurucuydu. İşte 'Ercan Kont kimdir?' sorusunun detaylı yanıtı...
Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont, doğum büyüdüğü Adana'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Ercan Kont 2017 yılından bu yana alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu.
Ercan Kont, Adana'da 1942 yılında dünyaya geldi. Edebiyat ve şiirle ön plana çıkan Ercan Kont, öğrencilik yıllarında Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı. 1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak bulunduktan sonra pek çok oyunda oynadı.
Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle