Epilepsiye dikkat çektiler
Ressam Tülin Kanun’un “Bir Resim Yap” projesi kapsamında ünlü isimlerin çizdiği resimler açık artırmayla satıldı. Elde edilen gelir, Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği’ne bağışlandı.
Ressam Tülin Kanun’un “Bir Resim Yap” projesi kapsamında aralarında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim ve modacı Zeynep Kartal’ın da olduğu ünlüler resim yaptı. Ünlülerin resimleri Çırağan Sarayı’ndaki açık artırma ile satıldı. Didem Taslan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, müzayedeyi Yavuz Seçkin yönetti. Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ve eşi Katerina Ekşioğlu, Binali Yıldırım’ın tablosuna 60 bin TL, Gül Ergi’nin tablosuna ise 50 bin TL ödedi. Bige Daruga Çalışkan’ın tablosu Alper Sürücü tarafından 100 bin TL, Fatih Terim’in tablosu Habip Arıkan tarafından 80 bin TL ve Kazım Türker’in tablosu Orhan Çelikkan tarafından 40 bin TL’ye satın alındı.
Binali Yıldırım, torunu Sanem’le birlikte projeye destek oldu.
Binali Yıldırım’ın torunuyla beraber yaptığı bu çalışma 60 bin liraya satıldı.
Gecede sahneye çıkan Seda Sayan, Bige Çalışkan’ın tablosunu açık artırmada sundu.
Katerina Ekşioğlu, Gül Ergi’nin tablosuna 50 bin TL ödedi.
Habib Arıkan, Fatih Terim’in tablosuna 80 bin lira ödedi.
Habib Arıkan - Turgay Kıran
Kazım Türker, Zeynep Kartal’ın resmini satın aldı.
Katerina - Cihan Ekşioğlu
Hakan Ural