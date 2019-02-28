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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Epilepsiye dikkat çektiler

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Epilepsiye dikkat çektiler

Ressam Tülin Kanun’un “Bir Resim Yap” projesi kapsamında ünlü isimlerin çizdiği resimler açık artırmayla satıldı. Elde edilen gelir, Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği’ne bağışlandı.

Ressam Tülin Kanun’un “Bir Resim Yap” projesi kapsamında aralarında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim ve modacı Zeynep Kartal’ın da olduğu ünlüler resim yaptı. Ünlülerin resimleri Çırağan Sarayı’ndaki açık artırma ile satıldı. Didem Taslan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, müzayedeyi Yavuz Seçkin yönetti. Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ve eşi Katerina Ekşioğlu, Binali Yıldırım’ın tablosuna 60 bin TL, Gül Ergi’nin tablosuna ise 50 bin TL ödedi. Bige Daruga Çalışkan’ın tablosu Alper Sürücü tarafından 100 bin TL, Fatih Terim’in tablosu Habip Arıkan tarafından 80 bin TL ve Kazım Türker’in tablosu Orhan Çelikkan tarafından 40 bin TL’ye satın alındı.

Epilepsiye dikkat çektiler

Binali Yıldırım, torunu Sanem’le birlikte projeye destek oldu. 
Epilepsiye dikkat çektiler

Binali Yıldırım’ın torunuyla beraber yaptığı bu çalışma 60 bin liraya satıldı.
Epilepsiye dikkat çektiler

Gecede sahneye çıkan Seda Sayan, Bige Çalışkan’ın tablosunu açık artırmada sundu.
Epilepsiye dikkat çektiler

Katerina Ekşioğlu, Gül Ergi’nin tablosuna 50 bin TL ödedi.
Epilepsiye dikkat çektiler

Habib Arıkan, Fatih Terim’in tablosuna 80 bin lira ödedi.
Epilepsiye dikkat çektiler

Habib Arıkan - Turgay Kıran
Epilepsiye dikkat çektiler

Kazım Türker, Zeynep Kartal’ın resmini satın aldı.
Epilepsiye dikkat çektiler

Katerina - Cihan Ekşioğlu
Epilepsiye dikkat çektiler

Hakan Ural

 

 

 

 

 

 

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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