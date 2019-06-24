Enis Fosforoğlu'na veda! Kızı gözyaşlarına boğuldu...
Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti.
Sanatçı için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde bir anma töreni yapıldı. Törende sanatçının kızı Seren Fosforoğlu gözyaşlarını tutamadı.
Fosforoğlu’nu cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii’nden defnedilecek.
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