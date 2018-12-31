Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan biyografisi
Sosyal medyada yayınladığı skeç tarzındaki videolarla sık sık gündeme gelen oyuncu Enis Arıkan, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Annesi Selma Hanım'la çektiği videoları instagram hesabından yayınlayan Enis Arıkan, meslektaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşı Ezgi Mola ile de sık sık eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Peki, Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?
Genco, Aşk ve Ceza, Jet Sosyete dizileriyle tanınan Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra tanıştığı Şebnem Bozoklu sayesinde tiyatroya adım attı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola’nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı. Bir cips reklamında oynadığı 'Ali Turca' karakteri ile hayatımıza giren Enis Arıkan, daha sonra Genco dizisinin kötü adamı olarak izleyici karşısına çıktı. Rol aldığı birçok tiyatro oyunu ve ‘Yerden Yüksek’, ‘Hayat Ağacı’ gibi sevilen pek çok projeyle adından sıkça söz ettiren Enis Arıkan son olarak ‘Jet Sosyete’ dizisinde canlandırdığı Tonguç karakteriyle ekran karşısındakileri kahkahaya boğuyor.
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