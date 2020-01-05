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Haber Giriş: 05.01.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Enis Arıkan: Ben çok işsiz kaldığım için geçen yıldan iş dilemiştim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Enis Arıkan: Ben çok işsiz kaldığım için geçen yıldan iş dilemiştim

ENİS Arıkan, 37’nci yaşını önceki akşam Akaretler’deki Beyond adlı mekânda kutladı.

Doğum günü partisine misafirlerinden önce gelen ünlü oyuncu, kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Arıkan, “2019 nasıl geçti sizin için?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Sosyal medyada herkes ‘İyi ki bitti 2019, kurtulduk’ falan diyor ama benim için şanslı bir yıldı. İnşallah bu yıl da iyi geçer. Ben çok işsiz kaldığım için geçen yıldan iş dilemiştim. Çok şükür işlerim açıldı. Şimdi yılların acısını çıkarıyorum.” Gecede “Alice” müzikalindeki rol arkadaşları Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola da Enis Arıkan’ı yalnız bırakmadı. 

Enis Arıkan: Ben çok işsiz kaldığım için geçen yıldan iş dilemiştim

Partiye Ezgi Mola’yla birlikte gelen Serenay Sarıkaya, “2020’nin daha iyi olacağına inanıyorum, ben çift rakamları seviyorum. Önce sağlık diledim. Aşk en son şey, gerisi sonra gelir” dedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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