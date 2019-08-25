Enis Arıkan % 30 zam istedi
Enis Arıkan, “Alice” müzikali için yapımcılardan zam istedi.
Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın oynadığı, geçen yıl kapalı gişe sahnelenen “Alice” müzikali, yakında yeniden perde açacak. Oyuncular, provalara
26 Ağustos’ta başlayacak.
◊ Müzikalde çılgın ‘Tavşan’ karakterini canlandıran Enis Arıkan, provalar öncesi yapımcılardan zam istedi. Talebi kabul edilen oyuncunun ücretine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Arıkan gibi Serenay Sarıkaya’ya da zam yapıldığı öğrenildi.
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