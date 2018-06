Engincan'ın odasını soyan sanığa 4 yıl 7 ay hapis

Şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın geçen yıl Şişli’de kaldığı lüks bir otele girerek eşyalarını çaldığı iddiasıyla yargılanan Hollanda vatandaşı Said Meydabi, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 4 yıl 7 aylık hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

MAHKEME 4 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Engincan Ural katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müşteki Engincan Ural'ın avukatı "Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi. Davalı Said Meydabi'nin avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Said Meydabi’nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek Meydabi’yi önce 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Sanığın iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, Meydabi’nin hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme sanığa konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 5 ay hapis cezasına çaptırdı. Sanık toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 4 yıl 7 aylık hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Said Meydabi 5 yıl içinde suç işlemezse cezası düşecek.



OTEL ODASINDA HIRSIZLIK

Sibel Can'ın giyimi ile adından sıkça söz ettiren oğlu Engincan Ural, geçen yıl Şişli’de bulunan bir otelde konaklamayı tercih etmişti. İddiaya göre otelden geçen yıl otel odasından çıkan ve akşam saatlerinde odasına geri dönen Engincan Ural, bazı kişisel eşyalarının yerinde olmadığını fark etmişti. Engincan Ural, eşyalarının bulunması için otel yönetimine durumu bildirmişti. Otel yönetiminin incelediği kamera kayıtlarında yan odada kalan Said Meydabi adlı Hollanda vatandaşının Engincan Ural’ın odasına birkaç dakikalığına girdiği ve ardından odadan ayrıldığı görülmüştü. Gözaltına alınan Said Meydabi’ye "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Said Meydabi ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Müştekinin odasına yandaki odama ait kartla girdim. Kendi odam zannederek müştekinin odasının kapısına kartımı taktım. Kapı açıldı. Sarhoş olduğumdan odadaki bir poşet içinde bulunan bazı eşyaları alıp yandaki kendi odama götürdüm. Çok üzgünüm, pişmanım” demişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR