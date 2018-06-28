Engincan'ın odasını soyan sanığa 4 yıl 7 ay hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEngincan'ın odasını soyan sanığa 4 yıl 7 ay hapis
GeriMagazin Engincan'ın odasını soyan sanığa 4 yıl 7 ay hapis
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
28.06.2018 - 17:28, Son Güncelleme:

Engincan'ın odasını soyan sanığa 4 yıl 7 ay hapis

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Engincan'ın odasını soyan sanığa 4 yıl 7 ay hapis

Şişli'de kaldığı bir otelde değerli eşyaları çalınan şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ı soyduğu iddiasıyla yargılanan Said Meydabi 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın geçen yıl Şişli’de kaldığı lüks bir otele girerek eşyalarını çaldığı iddiasıyla yargılanan Hollanda vatandaşı Said Meydabi, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 4 yıl 7 aylık hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

MAHKEME 4 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Engincan Ural katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müşteki Engincan Ural'ın avukatı "Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi. Davalı Said Meydabi'nin avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Said Meydabi’nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek Meydabi’yi önce 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Sanığın iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, Meydabi’nin hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme sanığa konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 5 ay hapis cezasına çaptırdı. Sanık toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 4 yıl 7 aylık hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Said Meydabi 5 yıl içinde suç işlemezse cezası düşecek.

OTEL ODASINDA HIRSIZLIK
Sibel Can'ın giyimi ile adından sıkça söz ettiren oğlu Engincan Ural, geçen yıl Şişli’de bulunan bir otelde konaklamayı tercih etmişti. İddiaya göre otelden geçen yıl otel odasından çıkan ve akşam saatlerinde odasına geri dönen Engincan Ural, bazı kişisel eşyalarının yerinde olmadığını fark etmişti. Engincan Ural, eşyalarının bulunması için otel yönetimine durumu bildirmişti. Otel yönetiminin incelediği kamera kayıtlarında yan odada kalan Said Meydabi adlı Hollanda vatandaşının Engincan Ural’ın odasına birkaç dakikalığına girdiği ve ardından odadan ayrıldığı görülmüştü. Gözaltına alınan Said Meydabi’ye "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Said Meydabi ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Müştekinin odasına yandaki odama ait kartla girdim. Kendi odam zannederek müştekinin odasının kapısına kartımı taktım. Kapı açıldı. Sarhoş olduğumdan odadaki bir poşet içinde bulunan bazı eşyaları alıp yandaki kendi odama götürdüm. Çok üzgünüm, pişmanım” demişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (28.06.2018)
daha fazla video için
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Ped seçimi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken 5 konu

1 kez “Daha” vizyonda

Candan Erçetin ile başlıyor!

R

Her 10 kişiden 9’u bu sorunu yaşıyor: Ter kokusuna karşı çözüm ne olmalı?