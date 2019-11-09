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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Engincan Ural'ın fotoğraf tutkusu

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Engincan Ural'ın fotoğraf tutkusu

Küçük yaşlarda başlayan fotoğraf tutkusunu devam ettiren Engincan Ural, Ara Güler’in tarzından ve İstanbul’dan etkilendiğini dile getirdi.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural, küçük yaşlarda merak sardığı fotoğrafçılığa, eğitim hayatının dışında aldığı kurslarla devam ediyor. İlk olarak ‘çek at’ fotoğraf makineleriyle tanışan ve ailesini fotoğraflayan Ural, fotoğrafçılığı kişisel yolculuğunda önemli bir durak olarak tanımlıyor:

“Hayatımın her döneminde bir kameram oldu. Gezdiğim yerlerde makinemi elimden hiç düşürmedim. Fotoğrafçılık kurslarına katılarak gelişimimi tamamlamaya çalıştım. Varmak istediğim yeri şu an için bilmiyorum, sadece bunun keyfini yaşıyorum. Dünyayı dolaşmayı ve fotoğraflamayı seviyorum. Ama İstanbul bir başka... İstanbul tarihi ve özel bir ruha sahip.”

YARIŞMAYA KATILDI

Engincan Ural, her sanatçının bakış açısından ve tarzından bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söylüyor: “Ara Güler’e çok büyük saygım var. Ara Güler, İstanbul’un eski fotoğraflarını, o yıllarda yaşayan insanları bugünün bakış açısıyla yaşattı bizlere. ‘Ara Güler’in İzinde İstanbul’da Değişim’ temalı fotoğraf yarışmasına katıldım. Beni heyecanlandıran bir proje oldu ve kendimi denemek istedim.”

Engincan Uralın fotoğraf tutkusu

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