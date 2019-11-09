Engincan Ural'ın fotoğraf tutkusu
Küçük yaşlarda başlayan fotoğraf tutkusunu devam ettiren Engincan Ural, Ara Güler’in tarzından ve İstanbul’dan etkilendiğini dile getirdi.
Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural, küçük yaşlarda merak sardığı fotoğrafçılığa, eğitim hayatının dışında aldığı kurslarla devam ediyor. İlk olarak ‘çek at’ fotoğraf makineleriyle tanışan ve ailesini fotoğraflayan Ural, fotoğrafçılığı kişisel yolculuğunda önemli bir durak olarak tanımlıyor:
“Hayatımın her döneminde bir kameram oldu. Gezdiğim yerlerde makinemi elimden hiç düşürmedim. Fotoğrafçılık kurslarına katılarak gelişimimi tamamlamaya çalıştım. Varmak istediğim yeri şu an için bilmiyorum, sadece bunun keyfini yaşıyorum. Dünyayı dolaşmayı ve fotoğraflamayı seviyorum. Ama İstanbul bir başka... İstanbul tarihi ve özel bir ruha sahip.”
YARIŞMAYA KATILDI
Engincan Ural, her sanatçının bakış açısından ve tarzından bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söylüyor: “Ara Güler’e çok büyük saygım var. Ara Güler, İstanbul’un eski fotoğraflarını, o yıllarda yaşayan insanları bugünün bakış açısıyla yaşattı bizlere. ‘Ara Güler’in İzinde İstanbul’da Değişim’ temalı fotoğraf yarışmasına katıldım. Beni heyecanlandıran bir proje oldu ve kendimi denemek istedim.”
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